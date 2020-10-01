Коронавирус в Томске, последние новости на 2 октября 2020 года: + 89 новых случаев

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 65 человек. Фото: из открытых источников

На утро 2 октября в Томской области зафиксировано 7579 случаев заражения COVID-19. Из них 89 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 25 человек нет симптомов инфекции, у 57 имеются признаки ОРВИ, у 7 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов возросло: стало известно о смерти еще двух томичей с подтвержденным диагнозом Cоvid-19. Теперь их уже 87.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,2% мест. Фото: из открытых источников

Известно, что оба входили в группу риска по возрасту, один из них страдал ожирением и сахарным диабетом. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 65 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6275. В обсерваторе под Томском на карантине находится 58 человек.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,2% мест.

Коэффициент распространения инфекции остается примерно на одном уровне – 1,14.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.