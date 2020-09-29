Коронавирус в Томске, последние новости на 30 сентября 2020 года: 7 401 томич с начала пандемии подхватили коронавирус, бизнесу рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку»

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,1% мест. Фото: из открытых источников

На утро 30 сентября в Томской области зафиксировано 7401 случай заражения COVID-19. Из них 81 новый пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 10 человек нет симптомов инфекции, у 57 имеются признаки ОРВИ, у 14 томичей диагностирована пневмония.

Число летальных исходов выросло: зарегистрирована смерть от коронавируса еще одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту, в результате болезни у него развились осложнения, в том числе, двусторонняя полисегментарная пневмония, сердечная и дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 45 человек. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 45 человек. Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 6127. В обсерваторе под Томском на карантине находится 60 человек.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,15.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

На «удаленку»

Региональный оперштаб рекомендует представителям бизнеса перевести максимально возможную часть коллективов на удаленную работу, там где это возможно без ущерба для деятельности компаний.

- В первую очередь, необходимо перевести на «удаленку» работников, которые попадают в группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Это рекомендовано в рамках профилактики коронавируса и сезонных заболеваний, — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что власти Томской области сообщили, что наш регион уже в начале второй волны коронавирусной инфекции – ежедневные показатели заболеваемости снова поползли вверх.

Режим повышенной готовности в области действует до 30 сентября включительно, сохраняется масочный режим: использовать средства индивидуальной защиты томичи должны в общественном транспорте, магазинах и других местах с массовым пребыванием людей. Также жителей региона просят минимизировать контакты и соблюдать дистанцию в публичных местах.