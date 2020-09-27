Коронавирус в Томске, последние новости на 28 сентября 2020 года: + 75 новых случаев, + 2 смерти среди томичей

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,9% мест. Фото: Из открытых источников

На утро 28 сентября в Томской области зафиксировано 7249 случаев заражения COVID-19. Из них 75 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 22 человек нет симптомов инфекции, у 33 имеются признаки ОРВИ, у 20 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов возросло: стало известно о смерти еще двух томичей.

У обоих была двусторонняя полисигментарная пневмония, полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также один из пациентов имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а в ходе болезни у него развилась тромбоэмболия легочных артерий. У второго пациента был сахарный диабет, течение болезни также осложнялось дыхательной недостаточностью и септическим шоком.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти, и сегодня равен 1,17. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 83 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6039. В обсерваторе под Томском на карантине находится 67 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 53,9% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти, и сегодня равен 1,17.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.