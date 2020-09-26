Коронавирус в Томске, последние новости на 27 сентября 2020 года: +76 новых случаев, столько же выздоровевших

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,12. Фото: из открытых источников

На утро 27 сентября в Томской области зафиксировано 7174 случаев заражения COVID-19. Из них 76 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 16 человек нет симптомов инфекции, у 40 имеются признаки ОРВИ, у 20 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 82.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 76 человек. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 76 человек. Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 5956. В обсерваторе под Томском на карантине находится 56 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,12.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.