Коронавирус в Томске, последние новости на 26 сентября 2020 года: + 73 новых случая заболевания коронавирусом, коэффициентр распространения – 1,09

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 99 человек Фото: из открытых источников

На утро 26 сентября в Томской области зафиксировано 7098 случаев заражения COVID-19. Из них 73 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 15 человек нет симптомов инфекции, у 40 имеются признаки ОРВИ, у 18 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов возросло: стало известно о смерти еще 1 человека, заболевших коронавирусом.

В обсерваторе под Томском на карантине находится 71 постоялец. Фото: из открытых источников

У пациента, входившего в группу риска по возрасту, была двусторонняя полисигментарная пневмония, также течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, обструктивной болезнью легких, кардиогенным шоком, дыхательной, легочной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 99 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 5880. В обсерваторе под Томском на карантине находится 71 постоялец.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции снова начал расти 1,9 (вчера был – 1,02).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.