Коронавирус в Томске, последние новости на 24 сентября 2020 года: коэффициент распространения инфекции начал снижаться, еще 96 человек пополнили списки выздоровевших

Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 5694 Фото: из открытых источников

На утро 24 сентября в Томской области зафиксировано 6980 случаев заражения COVID-19. Из них 65 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 15 человек нет симптомов инфекции, у 49 имеются признаки ОРВИ, у 1 томича диагностирована пневмония.

К сожалению, число летальных исходов возросло: стало известно о смерти еще двоих наших земляков, заболевших коронавирусом. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой осложнялось полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, у одного на фоне заболевания развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и сегодня равен 1,06. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 96 человек. Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 5694. В обсерваторе под Томском на карантине находится 59 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и сегодня равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.