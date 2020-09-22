Коронавирус в Томске, последние новости на 23 сентября 2020 года: +61 новый случай заражения, закрытая из-за Covid-19 школа

Коэффициент распространения инфекции за последние сутки немного снизился до 1,13 (вчера – 1,17) Фото: из открытых источников

На утро 23 сентября в Томской области зафиксировано 6895 случаев заражения COVID-19. Из них - 61 новый случай пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 13 человек нет симптомов инфекции, у 37 - имеются признаки ОРВИ, у 11 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 79 человек.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 20 человек. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 20 человек. Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 5598. В обсерваторе под Томском на карантине находится 50 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,3% мест.

Коэффициент распространения инфекции за последние сутки немного снизился до 1,13 (вчера – 1,17)

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Школу – на «удаленку»

В томской школе «Интеграция», что в Южный воротах, зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией среди учеников. Covid-19 подтвердился у школьников среднего звена, - сообщается в томских СМИ.

На время эпидрасследования и установки круга контактных лиц школьников 5-10 классов перевели на дистанционное обучение.

«Сегодня, 22 сентября, эпидемиологами будет определен круг контактных лиц, которые уйдут на карантин. Если контактными лицами будут признаны педагоги, обучение по их предметам будет вестись дистанционно, пока для педагога не закончится срок 14-дневной самоизоляции, то есть до 25 сентября», — рассказала директор школы Лилия Пикалова корреспондентам портала Vtomske.ru.

После того, как контрольные ПЦР-тексты, через 10-12 дней покажут отрицательный результат, дети смогут вернуться к очным занятиям, которые возобновятся в школе уже на следующей неделе.