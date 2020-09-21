Коронавирус в Томске, последние новости на 22 сентября 2020 года: +59 новых случаев заражения, масочный режим для учителей

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 24 человек. Фото: из открытых источников

На утро 22 сентября в Томской области зафиксировано 6824 случая заражения COVID-19. Из них 59 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 13 человек нет симптомов инфекции, у 31 имеются признаки ОРВИ, у 15 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 80 человек.

Коэффициент распространения инфекции снова немного подрос и сегодня равен 1,17 Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 24 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 5 578.. В обсерваторе под Томском на карантине находится 53 постояльца.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции снова немного подрос и сегодня равен 1,17 ( вчера был 1,16)

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Масочный режим для учителей

В понедельник, 21 сентября главный санитарный врач России Анна Попова обязала школьных педагогов по всей стране носить респираторные маски (за исключением проведения уроков)

Напомним, ранее Роспотребнадзор обязал носить маски только работников столовых, уборщиков, а также всех сотрудников образовательных учреждений старше 60 лет. Ужесточение правил принято из-за выявления заболеваний среди педагогов: по данным Роспотребнадзора России в первую неделю сентября в стране зарегистрировано более 1 тысячи заболевших COVID-19 учителей.

Как сообщили в департаменте общего образования Томской области, с начала учебного года коронавирусной инфекцией заболели 15 педагогов школ и двое – дошкольных образовательных учреждений.

«Каждый случай заболевания учителя или ребенка рассматривается индивидуально и находится на контроле регионального оперативного штаба. На время эпидемиологического расследования класс переходит на дистанционную форму обучения. После определения эпидемиологами круга лиц, контактных с заболевшим, они остаются под медицинским наблюдением на 14-дневной самоизоляции. Для остальных детей возобновляются уроки в очном режиме», – уточнила начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Она отметила, что в школах проводятся плановые и внеплановые проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического и масочного режимов, осуществления «фильтра» на входе и прочих требований.