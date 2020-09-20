Коронавирус в Томске, последние новости на 21 сентября 2020 года: + 62 новых случая заболевания, коэффициент распространения ползет вверх

Число летальных исходов за последние сутки выросло: от коронавируса скончался еще один житель Томской области. Фото: из открытых источников

На утро 21 сентября в Томской области зафиксировано 6775 случаев заражения COVID-19. Из них 62 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 14 человек нет симптомов инфекции, у 34 имеются признаки ОРВИ, у 14 томичей диагностирована пневмония. Число летальных исходов за последние сутки выросло: от коронавируса скончался еще один житель Томской области.

Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 5554. Фото: из открытых источников

По информации регионального оперштаба, пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и болезни почек. В результате инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком и респираторным дистресс-синдромом.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 92 человек. Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 5554. В обсерваторе под Томском на карантине находится 53 постояльца.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,8% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и сейчас равен 1,16 (днем ранее – 1,09)

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.