Коронавирус в Томске, последние новости на 1 сентября 2020 года: коэффициент распространения инфекции в регионе снова начал расти, за сутки выявлено 68 новых случаев.

коэффициент распространения инфекции в регионе снова начал расти Фото: из открытых источников

На утро 20 сентября в Томской области зафиксировано 6713 случаев заражения COVID-19. Из них 68 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 24 человек нет симптомов инфекции, у 38 имеются признаки ОРВИ, у 6 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 78.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 51 человека. Общее число исцелившихся от "короны" теперь составляет 5462 . В обсерваторе под Томском на карантине находится 50 человек.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 51 человека. Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,6% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и сегодня равен 1,09 (вчера был 1,03)

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.