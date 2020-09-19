Уже 27-го сентября «Томь» выйдет на поле с ярославским «Шинником» под руководством Кержакова. Фото: из открытых источников

Бывший нападающий сборной России, ФК «Зенит», «Севилья» и «Динамо» Александр Кержаков станет главным тренером ФК «Томь». Сегодня стало известно, что он принял предложение президента футбольного клуба Сергея Жвачкина возглавить томскую команду, сделанное им в начале сентября.

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», - сообщил КП в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Уже 27-го сентября «Томь» выйдет на поле с ярославским «Шинником» под руководством Кержакова. Пока же исполнять обязанности тренера будет Виктор Себелев.

В ближайшее время мы рассчитываем получить официальный комментарий клуба.

Напомним, что команда футбольного клуба «Томь» занимает предпоследнее (21-е) место в турнирной таблице ФНЛ по итогам девяти игр. Ранее главным тренером клуба числился Василий Баскаков. Договор с ним был расторгнут «по обоюдному согласию», с тех пор и.о. клуба был бывший игрок «Томи» - Виктор Себелев. 7 сентября президент клуба Сергей Жвачкин предложил тренировать томскую команду Александру Кержакову.

Александру Кержакову - 38 лет. Он - заслуженный мастер спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов). Дважды выступал за клубы "Зенит" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва), "Севилью" (Испания) и "Цюрих" (Швейцария). В 2017 году начал тренерскую карьеру. В 2018-м назначен старшим тренером юношеской сборной России.