Коронавирус в Томске, последние новости на 19 сентября 2020 года: число заболевших в регионе приближается к 6,7 тыс., на подстанции скорой помощи выявлен очаг COVID-19

На утро 19 сентября в Томской области зафиксировано 6 645 случаев заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

На утро 19 сентября в Томской области зафиксировано 6 645 случаев заражения COVID-19. Из них 62 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 19 человек нет симптомов инфекции, у 33 имеются признаки ОРВИ, у 10 томичей диагностирована пневмония.

К сожалению, число летальных исходов возросло: стало известно о смерти еще одного томича, заболевшего коронавирусом. Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническому заболеванию – сахарный диабет. Инфекция протекала в тяжелой форме – с двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 72 человек Фото: из открытых источников

Общее число исцелившихся от "короны" составляет теперь 5 411. В обсерваторе под Томском на карантине находится 36 человек.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,8% мест.

Коэффициент распространения инфекции снова показал рост и равен 1,03.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Новый очаг

В пятницу в Томской области был выявлен новый очаг коронавирусной инфекции. На этот раз в эпицентре оказалась подстанция № 2 cкорой медицинской помощи Томска, что на Иркутском тракте, 76. Информацию об этом подтвердил региональный оперштаб на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

На данный момент известно, что тесты на Covid-19 оказались положительными у 12 сотрудников учреждения, один из которых госпитализирован.

По словам главного врача cтанции скорой медпомощи Томска Сергея Каредвы, в настоящее время у всего коллектива подстанции взяты ПЦР-тесты. 13 работников, которые находились в контакте с заболевшими, отправлены на карантин и находятся под медицинским наблюдением.

-У всех работников подстанции, включая тех, кто на карантине, на следующей неделе будут взяты контрольные ПЦР-тесты. Во всех помещениях подстанции проведена текущая и заключительная дезинфекция. Кареты скорой медицинской помощи проходят обязательную дезинфекцию после отработки каждого вызова, все сотрудники используют при работе средства индивидуальной защиты, перед началом работы они проходят осмотр врача и термометрию, - сообщил он.