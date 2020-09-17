А Жириновский все-таки отказался: как распределятся мандаты в думу города Томска

В сентябре 2020 года явка на выборы городской думы Томска не дотянула даже до 20 процентов. Фото: из открытых источников

В ближайшее время муниципальная избирательная комиссия зарегистрирует депутатов думы города Томска VII созыва по единому округу. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель горизбиркома Виктор Тищенко. По его словам, выборы признаны состоявшимися и действительными, хотя явка и составила всего 19,39%.

Как ранее сообщалось, 13 сентября жители областного центра выбирали 37 депутатов гордумы: 10 человек – по единому избирательному округу (по партийным спискам), еще 27 – по одномандатным округам. По информации избиркома, в Томскую думу проходят все семь партий-претендентов, каждая из которых преодолела порог в пять процентов голосов.

Напомним, что за представителей «Единой России» проголосовали 24,46% избирателей, пришедших на выборы, КПРФ – 17,54%, «Новых людей» – 15,02%, ЛДПР – 14,36%, «Справедливой России» – 11,19%, «Яблока» – 9,34%, «Партии роста» – 5,32%.

Виктор Тищенко пояснил, как распределятся десять партийных мандатов по единому избирательному округу. Поначалу каждая из партий, преодолевших барьер, получает по одному мандату. Таким образом, партийцы получают в гордуме законные семь мест. Чтобы решить, кому достанутся оставшиеся три мандата, необходимо с помощью специальной методики рассчитывать голоса избирателей. В итоге два дополнительных «кресла» получат представители партий, набравших большинство на выборах: два – «Единая Россия» и одно – КПРФ.

В шаге от регистрации

По словам руководителя горизбиркома, депутатские мандаты по партийным спискам предложены следующим кандидатам. От «Единой России», у которой три места, – лидерам списка Ивану Пушкареву, Денису Вишняку и Марии Худяковой; от КПРФ (два мандата) – Наталии Барышниковой и Андрею Петрову.

Виктор Тищенко: городской избирком зарегистрирует депутатов по единому округу в ближайшее время. Фото: из открытых источников

Остальным предложено по одному мандату: от партии «Новые люди» – Максиму Вдовину, от ЛДПР – Владимиру Жириновскому, от «Справедливой России») – Галине Немцевой, от «Яблока» – Василию Еремину, от «Партии роста» – Елене Ульяновой.

– Кандидаты-списочники вправе либо принять мандат, либо отказаться от него. В этом случае избирком будет принимать решение о передаче его следующему по списку кандидату. Уже известно, что от мандата отказались Владимир Жириновский и Алексей Диденко (ЛДПР), мандат будет предложен Юрию Ворошилину. Галина Немцева также отказалась от мандата, он будет передан Константину Ушакову, – проинформировал журналистов В. Тищенко. По завершении этой процедуры городской избирком примет окончательное решение о регистрации депутатов по единому избирательному округу в думу Томска.

Что касается депутатов по одномандатным округам, их персональный состав полностью соответствует данным, уже опубликованным по итогам подсчета 100% голосов избирателей. При этом отказаться от предложенного мандата они не могут (правда, могут его лишиться, но для этого понадобятся особые основания).

Знай депутата в лицо

Итак, озвучим персоналии: этим людям предстоит работать в составе городской думы Томска VII созыва на протяжении следующих пяти лет.

На 1-м Вузовском избирательном округе большинство голосов получил Александр Цин-дэ-шань («Новые люди»); на 2-м Вузовском – Артем Канарев («Яблоко»); на 3-м Вузовском – Илья Леонтьев («Единая Россия»).

На 4-м Кировском округе мандат достается самовыдвиженке Ксении Фадеевой; по 5-му Кировскому – Инге Первушиной («Справедливая Россия»); по 6-му Кировскому – Максиму Резникову («Единая Россия»).

Умом или сердцем голосовали за кандидатов горожане, теперь главное – реальные результаты. Фото: из открытых источников

По 7-му Академическому избирательному округу в думу проходит Анжелика Белоусова («Справедливая Россия»); по 8-му Академическому – самовыдвиженец Игорь Лютаев; по 9-му Академическому – Владимир Самокиш («Единая Россия»).

На 10-м Центральном округе большинство голосов получил Евгений Каверзин («Яблоко»); на 11-м Центральном – самовыдвиженец Андрей Фатеев; на 12-м Центральном – Алексей Балановский («Единая Россия»).

По Ленинским округам № 13, 14, 15 и Каштачному округу № 16 победили, соответственно, Иван Андреев, Александр Губарь, Ярослав Тюкавкин и Владимир Чолахян (все – КПРФ). На 17-м Каштачном округе мандат получит Диана Смолякова («Единая Россия»); на 18-м Каштачном большинство голосов у самовыдвиженца Давида Аветяна.

На 19-м Белоозерском округе набрал большинство голосов самовыдвиженец Евгений Лукьянчук; на 20-м Белоозерском – Кирилл Куртуков (КПРФ); на Белоозерском округе № 21 – Чингис Акатаев («Единая Россия»).

На 22-м Мичуринском округе обладателем мандата станет Андрей Федченко («Единая Россия»); на 23-м Мичуринском – Сергей Панов («Единая Россия»); на 24-м Мичуринском – Александр Полевечко (ЛДПР). На 25-м Лесном округе после подсчета голосов в лидеры вышел Андрей Киселев (КПРФ); на Лесных округах № 26 и 27 – самовыдвиженцы Денис Ярмош и Максим Забелин.

В завершение подчеркнем: только пять одномандатников сохранили депутатские кресла в новом составе думы Томска. И, что стало практически сенсацией выборов-2020, ни одна партия не получит в городском парламенте решающего большинства.