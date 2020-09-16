В мастерстве учителя - успех ученика

Александра Фахретдинова - победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года».

На пьедестале почета

К началу нового учебного года педагоги Заозерной школы № 16 подошли с богатой корзиной профессиональных наград. Одна из них - звание «Учитель года». Лучшей в Томской области стала Александра Фахретдинова. Преподавание английского, французского и польского языков она совмещает с активной внеурочной деятельностью. В 2019 году Александра Павловна присоединилась к программе по продвижению испанского языка в школах региона.

- В прошлом году Александра Павловна защитила кандидатскую работу на тему «Модель образовательного процесса гражданской компетентности посредством межкультурной коммуникации». Она затронула проблему воспитания патриотизма в межкультурном пространстве, - рассказывает замдиректора по научно-методической работе школы № 16 Марина Мартынова. - Свои методические наработки решила применять на практике, тогда и возникла идея создания Центра межкультурной коммуникации. В работе центра педагог задействовала ресурсы вузов (гостями учебного заведения стали студенты более 16 государств) и материальную базу школы (в корпусе на ул. Береговой оборудованы лингафонные кабинеты).

В новом корпусе школы своих особенных учеников встретила вновь и лучший педагог-дефектолог региона 2020 года Галина Терентьева. Она работает с детьми с тяжелыми особенностями развития.

Прошлый учебный год запомнился также очередной победой учителя химии и экологии Антонины Макаревич. Она получила диплом второй степени в областном конкурсе «Лучший педагог-эколог». А еще работает в Заозерной школе и «самый классный классный» - учитель истории и обществознания Татьяна Лукина.

О спорте и безопасности

В этом году в СОШ № 16 открылся первый в Томске футбольный класс. Углубленное изучение основных дисциплин здесь сопряжено с занятиями на базе футбольной школы «Ермак». Программа включает пять-шесть тренировок в неделю, в том числе занятия по ритмике, координации, единоборствам. По словам Марины Мартыновой, в классе обучаются 20 мальчиков (все они ранее учились в других школах).

В 2020 году в СОШ № 16 открылся первый в Томске футбольный класс.

Еще один новый проект этого года - «Шахматный класс». Юных гроссмейстеров в 16-й школе будут растить с первого звонка.

- Все началось с человека, с Евгения Кухаренко. Он пришел в школу и в рамках внеурочной деятельности организовал занятия по шахматам. Положительных результатов долго ждать не пришлось. Одна из свежих побед наших спортсменов - первое место регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», - поясняет Марина Владимировна. - По инициативе директора школы Елены Астраханцевой был набран специализированный первый класс. Кроме шахмат, у ребят запланированы занятия по логике и углубленное изучение математики.

Еще один новый проект этого года - «Шахматный класс». Юных гроссмейстеров в 16-й школе будут растить с первого звонка.

Руководство и педагоги школы надеются, что пандемия не станет помехой для учебного процесса. Сегодня СОШ живет согласно требованиям санитарных врачей. При входе в учреждение температуру детей контролируют тепловизоры (четыре стационарных рамы), в ближайшее время планируется приемка дополнительного оборудования.

В школе соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, потоки детей максимально разобщены. Пока школьники учатся по скорректированному расписанию, часть уроков переведена в онлайн. Хочется верить, что это временное явление и совсем скоро Заозерная СОШ заживет прежней активной, шумной жизнью. А пока главное - здоровье!