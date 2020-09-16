Центр притяжения всей Степановки

фото из архива СОШ N 35.

Всего три года назад официальной датой образования этого учебного заведения считался 1963-й. Как раз тогда при поддержке депутата Законодательной Думы Томской области Владимира Резникова собирались открывать школьный музей «Моя Степановка». Уже украшали зал, вешали информационные стенды, как одна рядовая поездка в архив основателя и руководителя музея Галины Городецкой изменила все. Выяснилось, что школа вдвое старше: в 2020 году ей исполнится 100 лет!

...В далеком 1920 году по распоряжению отдела народного образования в Томске учредили школу № 35 на ул. Магистральной, 46 (нынче ул. Розы Люксембург). До 1924-го она работала с полной нагрузкой, здесь обучалось около 200 человек. С течением времени номер школы зачем-то меняют на «9».

Позднее номер «35» присваивается школе, в которой обучаются воспитанники детгородка в районе железнодорожной станции Томск-II. Наконец, после его расформирования учебное заведение перенесли на восточную окраину города - Степановку, где находилось подведомственное здание железной дороги.

фото из архива СОШ N 35.

В особняке под горой

Деревянный дом на ул. Богдана Хмельницкого, 5, стоял на берегу Ушайки в окружении многолетних сосен. Особняк купца Степана Сосулина был построен в XIX веке Ильей Фуксманом. Школа была не только красивой, но и по-домашнему уютной - высокие потолки, широкая деревянная лестница, тепло от печей, протопленных рано утром.

В конце 1930-х годов на Степановке начали селить ссыльных с Поволжья, ее население значительно увеличилось. Детей нужно было учить, а учителей катастрофически не хватало. Директором в то время был Павел Бобровский. С его помощью право преподавать получил ссыльный немец, будущий известный писатель Леонид Гартунг. Он вел уроки физики, математики, литературы и другие предметы. До 1958 года школа была «семилеткой», но с увеличением населения и ей предстояло расти.

С середины 1950-х годов район Степановки активно застраивается, возникает необходимость в новой школе. Поэтому власти в кратчайший срок построили деревянное здание на ул. Дружбы, 4.

«Народная» стройка

Строили школу все: завод «Сибэлектромотор», дирекция совхоза «Степановский», комсомол и даже будущие ученики вместе с будущим директором Ниной Хохом. Это была поистине «народная» стройка. За годы работы Нина Семеновна, секретарь горкома комсомола, выпускница ТГУ, сыграла большую роль в организации и становлении учреждения. Во-первых, она смогла сформировать коллектив талантливых педагогов. Среди них были Галина Дмитриевна Макарова, Нина Дмитриевна Ярыгина, Галина Ивановна Казанцева, Полина Александровна Буцык, Лилия Григорьевна Монина и другие.

Во-вторых, организовать учебный процесс, в котором ведущая роль отводилась воспитанию нового поколения. Выпускники школы успешно поступали в вузы, окончив их, становились настоящими специалистами: педагогами, врачами, инженерами.

В школе были сильные пионерская и комсомольская организации, которые существовали до 1990-х годов. Был создан музей Николая Островского, работа которого занимала большое место в воспитании пионеров и комсомольцев. Ребята поддерживали тесные связи со строительными студенческими отрядами, вели поисковую работу, ездили на экскурсии на комсомольские стройки.

Хлеб с коричневым сахаром

В 1969 году директором школы был назначен Иван Иванович Березкин. По его воспоминаниям, в те годы в здании еще не было отопления, стояла большая печь, на который в металлической кастрюле варили травяной чай, а любимым угощением учеников был хлеб с коричневым сахаром, который «прыгал», проваливаясь в поры. Ребятишки учились в основном из простых рабочих семей, но это были трудолюбивые, добрые дети.

В начале 1970-х в восьмилетнюю школу вливается коллектив 39-й начальной школы, которая располагалась напротив, через дорогу. Сразу выросло количество учеников, появилась необходимость в увеличении площадей, а школа стала десятилеткой.

Общность традиций и интересов

Расположенная в непосредственной близости от лыжно-спортивной базы, большого и малого трамплинов, школа № 35 традиционно была «кузницей» для подготовки спортсменов в зимних видах спорта. Мастера спорта международного класса Сергей Отепко, Сергей Ахметов, Юрий Голов, Анатолий Стрига и еще 22 мастера спорта - все они выпускники 35-й школы.

Старожилы помнят, как весь город приезжал на Степановский трамплин, когда выступали «звездные» летающие лыжники, и среди них - местные томские парни. Именно здесь проходили соревнования самого высокого ранга - всесоюзные.

С 1999 года школа осваивает новое направление - инклюзивное. На базе учреждения создается экспериментальная площадка, посвященная коррекции психического развития. Шагая в ногу со временем, СОШ № 35 становится школой равных возможностей.

Директор 35-й школы Елена Анатольевна Пьянзина сама когда-то ее окончила и после вуза пришла сюда молодым педагогом. Галина Александровна Городецкая - тоже выпускница этой школы. И это, поверьте, важное обстоятельство.

«Тридцать пятая» продолжает оставаться важным центром образовательной, культурной и общественной жизни в микрорайоне. Она как магнит притягивает к себе и детей и взрослых, объединяя общностью интересов, дел и добрыми традициями.

Школа всей семьи

За 50 лет учреждение окончили более пяти тысяч человек. В школе обучаются не только дети, но уже и внуки выпускников, а это значит, что история учреждения открыла новую страницу - страницу ученических династий.

Тесная многолетняя дружба депутата Законодательной Думы Томской области Владимира Резникова и Степановской школы не случайность, их судьбы тесно переплетены уже больше двух десятков лет. До капитального ремонта, когда в здании промерзали углы и не было элементарных удобств, депутат помогал готовить школу к началу учебного года. По первому звонку директора выезжали специалисты-ремонтники.

фото из архива СОШ N 35.

Позднее, когда учреждение удалось поставить на капремонт, именно депутат настоял на проекте отдельно стоящего спортивного зала (первого в томских школах). Кроме того, привлеченные специалисты обеспечили надежный выход в Интернет.

О школьном музее отдельный разговор. Сын фронтовика Владимир Резников всемерно поддерживает патриотическую направленность музейной работы. Его запись в книге почетных гостей - первая... В год 75-летия Победы музею передан информационный сенсорный киоск, который позволит сохранить и предоставить посетителям весь имеющийся видеоархив.

Первого сентября музею торжественно передали еще один артефакт - штык времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили на полях сражений под Смоленском томские поисковики, передали его Владимиру Резникову в благодарность за многолетнюю поддержку своей работы. Депутат справедливо решил, что место находки в музее.

Каждая страница в жизни школы - это история жителей микрорайона, преемственности поколений. И очень важно, что есть люди, бережно хранящие эту историю, более того - создающие ее своими руками.