Бесплатные обеды - на оценку

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В областном центре 27,9 тысячи учеников начального звена с начала учебного года получают горячий завтрак или обед в зависимости от школьных смен. Школьники с ограничениями по состоянию здоровья могут поесть дважды в день.

На днях комиссия из числа сотрудников департамента образования Томска приступила к выборочным проверкам организации школьного питания. Главное внимание уделяется качеству продуктов, объему порций, обработке посуды, а также тому, насколько добросовестно персонал столовых соблюдает масочный режим в условиях распространения COVID-19. В октябре департамент планирует провести мониторинг уже всех без исключения подведомственных общеобразовательных учреждений.

По информации мэрии, для организации бесплатного питания младшеклассников в Томске выделено 131,16 млн рублей (94,56 млн из федерального бюджета, 19,37 млн - из областного, еще 17,24 млн руб. - из городской казны).

К началу нового учебного года проведен текущий ремонт пищеблоков в 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях. На эти цели затрачено около миллиона рублей: почти 620 тыс. руб. из средств городского бюджета и примерно 340 тыс. - из собственных средств учреждений. Столовые в 16 томских школах оснащены новым оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 1,3 млн руб.

Для соблюдения эпидемиологической безопасности питание организовано таким образом, чтобы одновременно на обеденном перерыве не встречались потоки учеников разных параллелей.

Напомним, что в 2020 году Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для родителей, которые помогут контролировать, как организовано питание их детей в школах. Документы размещены на сайте ведомства и приняты всеми общеобразовательными учреждениями в практику работы.

На официальных сайтах школ мамы и папы могут ознакомиться с режимом организации питания, содержанием меню, получить информацию об ответственных за питание сотрудниках, задать вопросы и оставить свои отзывы о качестве еды и санбезопасности в школьных столовых. Чиновники обещают, что без внимания замечания родителей не останутся.

Справка «КП»

На подготовку пищеблоков и столовых в Томской области направлено более 2 318 329 рублей, в том числе из регионального бюджета - 129 043 руб., из местного бюджета - 1 526 166 руб., из внебюджетных источников - 663 120 руб. Всего в регионе горячим питанием обеспечено более 52 тыс. учеников 1-4-х классов. На эти цели в 2020 году направлено 224,8 млн руб., из них 186,6 млн - субсидия из федерального бюджета, 38,2 млн руб. - средства области.