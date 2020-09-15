Коронавирус в Томске, последние новости на 16 сентября 2020 года: «корона» унесла уже 77 жизней, работодателям компенсируют затраты на средства защиты и тестирование сотрудников

Фото: из открытых источников

На утро 16 сентября в Томской области зафиксировано 6 479 случаев заражения COVID-19. Из них 58 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 11 человек нет симптомов инфекции, у 42 имеются признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов возросло: вчера была зарегистрирована смерть от коронавируса еще одного нашего земляка. Он стал 77-ой жертвой пандемии в регионе.

-У скончавшегося пациента, входившего в группу риска по возрасту, была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью, - уточнили в региональном оперштабе.

Данные на утро 16 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие стуки выздоровление еще 20 человек. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 251– это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 57,3% мест. В обсерваторе под Томском находятся 25 постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции понизился и равен 0,96. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

В помощь работодателям

Томские работодатели могут получить компенсацию затрат на приобретение средств защиты сотрудников предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции, - сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования. Это предусмотрено соответствующим приказом Минтруда России. Расходы можно возместить за счет страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Компенсации подлежит приобретение масок, бахил, антисептиков, термометров и т.д , а также проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. Подать заявление о получении субсидии в региональное отделение ФСС можно до 1 октября 2020 года.