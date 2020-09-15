Узнаваемые «лица»: за шесть лет в Томске отремонтировано более тысячи фасадов зданий

В центре города многие здания нуждаются и в капитальном, и в косметическом ремонте. Фото: из открытых источников

В текущем году городские власти планируют отремонтировать в Томске более 150 фасадов зданий, включая жилые дома, административные и торговые объекты, учебные заведения. Сейчас работы завершены уже по 108 адресам, в том числе, приведено в порядок несколько исторических строений.

С уважением к старине

Сегодня томский мэр Иван Кляйн в ходе объезда проверил, как ремонтируются фасады зданий в Кировском и Советском районе. Одним из объектов, который посетил градоначальник, стала Научная библиотека Томского госуниверситета по пр. Ленина, 34а.

Напомним, что библиотека открылась в 1888 году, одновременно с университетом. В 1912-1914-м годах на территории Университетской рощи для нее построили отдельное здание в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Андрея Крячкова. В 1978-м по проекту его коллеги Элиазара Дрейзина был возведен новый корпус, соединенный со старым двумя переходами. Таким образом, ныне общая площадь библиотеки составляет 16,6 тысячи «квадратов».

История библиотеки Томского госуниверситета насчитывает более 100 лет.

Летом 2020 года был выполнен косметический ремонт фасада исторического здания библиотеки, стоимость которого превысила 4 млн рублей. Предварительно было проведено обследование и подготовлен проект, получены согласования комитета по охране объектов культурного наследия Томской области. Сейчас бригады подрядчика – ООО «Томскремстройпроект» – приступают к работам по гидроизоляции фундамента. На эти работы будет направлено еще около 8 млн рублей, уточнили в пресс-службе мэрии.

А вот фасад Сибирского лицея (ул. Усова, 56) нынче удалось отремонтировать за счет внебюджетных средств. Стоимость работ составила более 500 тыс. рублей. На эти средства строители выполнили ремонт двух слуховых чердачных окон сложной конфигурации, а также очистили цоколь, отбили старый штукатурный слой, нанесли новую штукатурку и покрасили лицевую часть учебного заведения.

Сибирскому лицею повезло – ремонт фасада выполнен за счет внебюджетных средств. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Трехэтажное здание по пр. Ленина, 111, построенное в стиле модерн в 1905 году купцом Александром Второвым – до недавнего времени магазин «Тысяча мелочей» – признано объектом культурного наследия регионального значения. Этот знаковый для Томска памятник архитектуры, созданный знаменитым зодчим Константином Лыгиным, в 2020-м наконец-то дождался ремонта.

Как ранее сообщалось, из областного бюджета на восстановление фасада «Пассажа Второва» было выделено 33 млн рублей. С 30 апреля на объекте работают бригады ООО «Электромонтаж», которому по контракту отведен срок до 1 декабря. Власти не раз подчеркивали, что перед подрядчиком поставлена задача максимально сохранить исторический облик объекта.

Власти рассчитывают вернуть старинному «Пассажу Второва» его первоначальный вид. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Не только памятники

Четырехэтажный жилой дом по ул. Кузнецова, 1, где также побывал с инспекцией градоначальник, был построен в 1960 году и к памятникам не относится. Зато попал в список Регионального фонда капремонта, благодаря чему минувшей зимой здесь полностью отремонтировали кровлю; затраты составили 7,2 млн рублей. По весне подрядная организация занялась уже фасадом, где продолжаются отделочные и косметические работы – это еще порядка 6,4 млн рублей.

Мэр обратил внимание, что в ходе ремонтных работ подрядчик восстанавливает прежний облик здания, в частности, демонтирован сайдинг на фасаде первого этажа (по сложившейся в последние годы традиции эти материалом в Томске любят отделывать вход в торговые точки).

Иван Кляйн: «Исторические здания формируют уникальный архитектурный облик Томска, делают его узнаваемым». Фото: пресс-служба мэрии Томска.

По данным на 15 сентября, на территории Кировского района приведены в порядок фасады 25 домов и входные группы еще четырех объектов. В процессе работы, в частности, находятся здания по ул. Красноармейской, 99а, Карташова, 32а, и Елизаровых, 27а.

В Советском районе в нынешнем году будут отремонтированы фасады 35 зданий, по 18 адресам объекты уже сданы. В настоящее время продолжается ремонт по Набережной реки Ушайки, 18а (бывший магазин «Академкнига»), пр. Фрунзе, 133 (детский сад № 45), ул. Сибирской, 9 (АЗС) и т. д.

И все же первоочередной задачей остается возвращение первоначального вида строениям, включенным в список культурного наследия. «Город также участвует в этой работе, восстанавливая здания, которые находятся на балансе муниципалитета. Так, ранее мы восстановили фасады детской музыкальной школы № 2 и школы искусств № 1 им. А. Г. Рубинштейна, – отметил Иван Кляйн. – Исторические здания формируют уникальный архитектурный облик Томска, делают его узнаваемым среди других российских городов... Ответственное отношение к состоянию фасадов исторических домов должно быть у каждого собственника. Принимать участие в этой работе может не только власть, но и неравнодушные люди».