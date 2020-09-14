Коронавирус в Томске, последние новости на 15 сентября 2020 года: число заразившихся приближается к 6,5 тыс., детей, перенесших «ковид», медики будут наблюдать в течении года

Фото: из открытых источников

На утро 15 сентября в Томской области зафиксировано 6 421 случай заражения COVID-19. Из них 52 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 21 человека нет симптомов инфекции, у 17 имеются признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за не возросло: их по-прежнему 76.

Данные на утро 15 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 31 жителя региона. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 231– это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,3% мест. В обсерваторе под Томском находятся 19 постояльцев ( вчера их было 14).

Коэффициент распространения инфекции равен 1,04. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Под наблюдением врачей

Врачи Томской областной детской больницы в августе обследовали больше 50 детей, перенесших COVID-19. Наблюдать маленьких пациентов специалисты медучреждения будут в течение года после перенесенной инфекции, сообщает пресс-служба областной администрации.

Детям проводят УЗИ, электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания.

– С августа мы обследовали больше 50 детей, среди них есть пациенты с определенными отклонениями в исследуемых показателях. В основном мы направляем их на консультацию к детскому кардиологу, реже – к пульмонологу, – отметила главный врач Томской областной детской больницы Елена Тимошина.

Наблюдать маленьких пациентов специалисты больницы будут в течение года после перенесенной инфекции. При необходимости дети будут направляться на диспансерный учет в соответствии с выявленными отклонениями.