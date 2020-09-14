Урны вскрыты: в Томской области завершилась очередная выборная кампания

Фото: из открытых источников

Итак, выборы депутатов Думы города Томска VII созыва, а также местных представительных органов в районах области завершились. Победители довольны результатами, проигравшие не пытаются свалить неудачу на козни соперников, обвиняя лишь непонятную апатию граждан.

Кого? Где? Куда?

В Томске выбирали 37 депутатов гордумы из 352 зарегистрированных кандидатов; в Северске за 26 мандатов боролись 69 претендентов (затем из своих рядов состоявшиеся депутаты должны будут выбрать мэра закрытого города). В Стрежевом на 20 депутатских мандатов заявились 42 кандидата, а в Кедровом и того меньше – 16 желающих на 10 мест.

Помимо этого, состоялись выборы депутатов во всех 16-ти районах Томской области. Голосовали и жители шести сельских поселений – Высокоярского (Бакчарский район), Среднетымского (Каргасокский район), Кожевниковского (Кожевниковский район), Первомайского (Первомайский район), Октябрьского (Томский район) и Александровского (Александровский район); там выбирали депутатов Советов сельских поселений.

Фото: из открытых источников

Кроме того, прошли дополнительные выборы депутата областной Законодательной Думы VI по одномандатному избирательному округу № 20. Забегая вперед скажем, что пустовавшее с ноября 2019 года кресло занял единоросс Степан Михайлов.

Все вместе политические партии отправили на выборы по спискам 198 своих томских представителей. К политическим старожилам («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко») добавились два новичка – «Партия Роста» и «Новые люди».

Были и другие претенденты, например, попыталась заявить о себе «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Однако региональное управление по вопросам миграции УМВД обнаружило несколько сотен недействительных подписей в списках, представленных ею в городской избирком. В итоге партии отказали в регистрации, и оспорить данное решение она не сумела.

Другая партия, готовившаяся выступить на выборах, – «Коммунисты России» –хоть и провела предварительную конференцию в Москве, где определила своих кандидатов, но в томский избирком от нее не поступило ни документов о регистрации, ни подписей избирателей.

Если раньше среди кандидатов в гордуму Томска фигурировали руководители заводов, крупных строительных фирм, энергетики и коммунальщики, то сейчас состав претендентов стал более демократичным. Баллотироваться пожелали, в том числе, менеджеры торговых сетей, фитнес-тренеры, люди свободных профессий – адвокаты, юристы и офисные сотрудники. Лишь один кандидат был от строительной отрасли.

От научно-образовательной сферы выдвинулись шесть человек, представлявших томские вузы, причем два кандидата еще не закончили обучение, являясь студентами.

Зато в нынешних выборах была весьма богато представлена палитра томских безработных. В таком статусе зарегистрировались 19 человек, в том числе от КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впрочем, из этого числа девять кандидатов признались, что они не имеют постоянной работы лишь «временно», а еще восемь назвали себя «домохозяйками».

Пожелали работать в гордуме пять местных пенсионеров, что также не совсем обычно: раньше эта категория граждан активней заявляла о своих политических амбициях.

Без грубых нарушений

Хотя в России установлен Единый день голосования, который нынче пришелся на 13 сентября, прошедшие выборы характеризовались небывалой продолжительностью. Чтобы дать максимальную возможность проголосовать всем томичам, им предоставили для этого целых 11 дней. Так, досрочное голосование в офисах окружных избирательных комиссий длилось со 2 по 8 сентября; 9 и 10 сентября оно прошло в участковых избиркомах. Ну а с 11 по 13 сентября распахнули двери 213 избирательных участков.

В самом Томске досрочно проголосовали почти 7% избирателей. Три дня основного голосования, хотя и пришлись на пятницу и выходные, прибавили к этому числу всего 12,5%. Проголосовали почти 63 тысячи из 375 тысяч избирателей.

Все семь партий, участвовавших на выборах в Думу Томска, преодолели пятипроцентный барьер. В лидерах оказалась «Единая Россия», ее представители получили поддержку избирателей на восьми из 27 округов. По единому округу партия набрала также больше всех 24, 46%.

По итогам голосования по одномандатным округам, члены «ЕР» могут претендовать на восемь мест в новой обновленной городской Думе; шесть мандатов получат кандидаты от КПРФ , и впервые сразу семь самовыдвиженцев. В их числе, и двое представителей штаба Навального. По два мандата отдадут «Справедливой России» и «Яблоку», по одному – дебютантам нынешней кампании «Новым людям» и "Партии Роста", а также ЛДПР. По партийным спискам "Единая Россия" получит еще три мандата, КПРФ - два, остальные партии - по одному.

Таким образом, если в прошлом созыве думы было 32 из 37 депутатов были единороссами,то в нынешнем таковых будет всего 11. Уже не большинство...

По словам председателя городской муниципальной избирательной комиссии Виктора Тищенко, особых нарушений во время голосования в Томске не выявили. «Жалобы касались правил проведения предвыборной агитации и каких-то рабочих моментов, однако особо грубых нарушений не случилось», – сказал он.

Региональный координатор движения «Голос – за честные выборы» Анна Юдина также не нашла грубых эксцессов. Ну а представители партий, принявших участие в выборах, отметили лишь низкую явку избирателей. «Такое нежелание голосовать нужно осмыслить, чтобы выяснить, отчего люди так апатичны и открыто игнорируют возможность перемен», – заметил один из политических старожилов Томска Василий Еремин.