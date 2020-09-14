«Янов хутор»: эстонский уют и радушие по-сибирски

Хутор привлекает живописными местечками и домашним уютом. Предоставлено "Янов хутор"

Этнокультурный комплекс «Янов хутор» расположился на берегу живописного пруда, на окраине села Березовка Первомайского района. Здесь основали хутор предки переселенцев из Эстонии.

За век жизни на сибирской земле они ассимилировались и приспособились к суровому климату. Но при этом смогли сохранить и бережно пронести сквозь годы свою культуру и обычаи. Так зародился «Янов хутор» - место, где люди почитают солнечного бога Яниса, а в день летнего солнцестояния водят хороводы вокруг высоких костров на мягкой траве. Экскурсия по «Янову хутору», пикник, песни с эстонцами, путешествие по экотропе или фото у мельницы - здесь гости получат все, что душа пожелает.

На территории хутора расположен музей эстонского быта и фантастически красивые, по-европейски ухоженные места для отдыха: уютные беседки, просторная открытая веранда, игровая зона для детей, экологическая тропа.

Можно сфотографироваться у настоящей мельницы. Предоставлено "Янов хутор"

Своих гостей хозяева хутора размещают в деревянном гостевом домике с камином, где есть холодильник, телевизор, спальные места и где можно приготовить еду. Можно даже попариться в бане, но уже русской, со свежими веничками.

- На нашем хуторе вы можете отдохнуть душой и телом, оставив все заботы в городе. Решили собраться небольшой компанией и отрешиться от городской суеты, но совершенно нет идей куда отправиться? Тогда вам - к нам, - радушно заявляют сибирские эстонцы.

«Янов хутор» действительно поражает своей природной чистотой, живописными местечками, теплой водой в озере и каким-то домашним уютом. Здесь можно просто посидеть с удочкой на берегу, в атмосфере тишины и покоя, «поохотиться» за грибами, пожарить шашлычки. Здесь вы не только насладитесь чистотой лесного воздуха, просыпаясь под веселый щебет птиц, но и с головой окунетесь в атмосферу деревенской жизни: посетив хуторской музей, отведаете блюда национальной эстонской кухни, а в местной лавке вам предложат сувениры ручной работы на память.

Здесь вы по-настоящему отдохнете и душой, и телом! Предоставлено "Янов хутор"

Съездить на «Янов хутор»:

Томская обл., Первомайский район, д. Березовка.

Телефон: +7 (901) 608-24-26

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