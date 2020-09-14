Заброшенные стройки: в Томске прошли рейды по объектам, возведение которых так и не завершилось

Заброшенные строительные объекты – давняя головная боль для Томска. фото: пресс-служба регионального ОНФ.

Заброшенные строительные объекты – давняя головная боль для Томска. Справиться с проблемой непросто, порой даже после вмешательства судебных органов ничего не меняется.

Кто захочет, через стену проберется

Два года назад, например, суд обязал собственника долгостроя на ул. Алтайской, 136, установить вокруг заброшенного здания ограждение. Несмотря на появление забора, попасть на потенциально опасную территорию недостроенного гаражного комплекса можно в любое время, в том числе, через дыры в досках, оконные проемы, зияющие страшной пустотой, или пройти по тропинке через провал в стене. Здание начали строить в 1990-х, оно находится рядом с жилмассивом и действующим гаражным кооперативом.

Недостроенный гаражный компекс на Алтайской,136 выглядит мрачно даже днем. фото: пресс-служба регионального ОНФ. Фото: Предоставлено рекламодателем

В свободном доступе остается недостроенная гостиница «Интурист» на ул. Матросова, 11. К строительству здания приступили еще в 1970-х годах, да так и забросили. Огромная территория формально огорожена, но в одних местах листы забора отодвинуты или повалены, в других вовсе отсутствуют. Пройти сюда тоже можно без труда. На территории заброшенной стройки видны протоптанные тропинки, свалены горы бытового мусора, там регулярно происходят пожары. Жители соседних домов рассказывают, что заброшенный участок давно облюбовали бомжи, наркоманы и любители выпить. Такое соседство людям не нравится, тем более что на злополучном объекте частенько бывают дети и подростки. Вопиющее безобразие происходит на фоне растущего уровня детского травматизма на «недостроях» Томска.

Недостроенная гостиница "Интурист", где постоянно происходят пожары и собираются местные выпивохи. Фото пресс-службы регионального ОНФ.

Как суд решит...

– В региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) продолжают поступать обращения жителей по поводу несчастных случаев с участием детей на недостроенных и заброшенных объектах строительства, – сообщили в пресс-службе организации. – Два подобных инцидента с подростками произошли за последний месяц в областном центре и Томском районе. Так, в пос. Светлый 12-летняя девочка упала с третьего на второй этаж через провал недостроенного здания, где находилась вместе с друзьями. Она была травмирована. В пос. Зональная Станция семилетний ребенок проткнул стопу гвоздем также на заброшенной стройке.

По ЧП в Светлом региональный следственный комитет проводит проверку. А жители боятся повторения ситуации, но уже с другими ребятишками.

В пресс-службе ОНФ рассказали, что в сентябре представители прокуратуры, полиции, аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка при участии общественников провели рейды по потенциально опасным заброшенным стройкам, адреса которых называли томичи. К слову, сегодня в Томске их насчитывается свыше десятка.

Здесь предполагалось возвести отель, а теперь заброшенные руины. фото: пресс-служба регионального ОНФ.

На обращение активистов в департамент недвижимости Томска по поводу судьбы здания на ул. Матросова, 11, чиновники ответили, что у гостиницы числилось несколько собственников и арендаторов, которые по закону должны были содержать территорию стройки. Договор аренды земельного участка истек в 2019 году, после чего мэрия обратилась в суд с требованием об изъятии постройки. В случае, если суд примет положительное решение и иск департамента удовлетворят, объект будет реализован с публичных торгов по стоимости, которую определит суд. Нового собственника обяжут исполнить требования закона по обеспечению безопасности объекта.

Благополучие под вопросом

Ответ городские власти дают вроде бы конкретный, однако на фоне происходящего, по сути, он ничего не проясняет. Получается, что и после решения суда всем, кому не лень, не возбраняется заходить на территорию недостроенной гостиницы – выпивать там, поджигать мусор, играть, получая в итоге ушибы и переломы... Кто должен следить за обеспечением безопасности томичей? Вопрос, пожалуй, риторический.

– Мы оставляем проблему на контроле, тем более что тема детской безопасности и травматизма жителями региона поднималась во время прямой линии с президентом России. Она для Томска наболевшая. Безопасность жителей должна быть в центре внимания администрации и надзорных органов. По итогам рейдовых мероприятий сентября мы совместно с прокуратурой направили обращения в органы власти города для принятия должных мер реагирования. В первую очередь важно тщательно огородить недостроенные здания, законсервировать окна, двери, подвалы, а также обеспечить данные объекты охраной. Иначе до новой беды может быть недалеко, – подчеркнул Роман Клясюк, представитель регионального штаба ОНФ в Томской области, член общественной муниципальной комиссии по благоустройству.