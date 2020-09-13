Коронавирус в Томске, последние новости на 14 сентября 2020 года: число выздоровевших в регионе достигло 5 200, в обсерваторах находятся четырнадцать человек

В "ковидных" стационарах становится все больше свободных коек. Фото: из открытых источников

На утро 14 сентября в Томской области зарегистрировано 6 369 случаев заражения COVID-19. Из них 50 новых были выявлены медиками вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 24 человек нет симптомов инфекции, у 11 имеются признаки ОРВИ, у сразу у 15 диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за возросло: стало известно о смерти еще одного нашего земляка. Он стал 76-ой жертвой "ковида" в регионе.

-Умерший входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, тромбоэмболией легочных артерий, дыхательной недостаточностью, хроническими болезнями почек и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением, -уточнили в региональном оперштабе.

Данные на утро 14 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 68 жителей региона. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 200– это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,4% мест. В обсерваторе под Томском находятся 14 постояльцев ( позавчера их было всего шесть).

Коэффициент распространения инфекции равен 1,08 . Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.