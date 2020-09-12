Коронавирус в Томске, последние новости на 13 сентября 2020 года: число заболевших превысило 6,3 тыс., больницы областного центра возвращаются к обычному режиму работы

Больница N2 Томска возобновляет плановый прием пациентов. Фото: из открытых источников

На утро 13 сентября в Томской области зафиксировано 6 319 случаев заражения COVID-19. Из них 55 новых пополнили «ковидную» статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 23 человек нет симптомов инфекции, у 14 имеются признаки ОРВИ, у сразу у 18 диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 75.

Данные на утро 13 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты вчера подтвердили выздоровление еще 23 жителей региона. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 132– это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,4% мест. В обсерваторе под Томском находятся восемь постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,10. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Возвращение к обычной работе

МСЧ «Строитель» и больница №2 Томска возвращаются к привычному режиму работу и начали оказывать плановую медицинскую помощь своим пациентам.

Так, в больнице №2 возобновили работу неврологическое, гериатрическое и платное отделения.

С 16 июня в этом медучреждении был развернут специализированный дневной стационар на дому для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, не требующих госпитализации. 589 пациентов за это время находились под постоянным наблюдением врачей. Кроме того, в дежурном терапевтическом стационаре больницы №2 прошли лечение 210 пациентов с пневмониями и с отрицательным тестом на СOVID-19.

Медико-санитарная часть «Строитель», ранее перепрофилированная под госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией, также возвращается к работе в обычном режиме и начинает принимать профильных пациентов.

– Последнего инфицированного пациента мы выписали 4 сентября, – сообщила главный врач МСЧ «Строитель» Лада Малышева. – В больнице завершился заключительный этап дезинфекции помещений. С 5 октября МСЧ «Строитель» возобновит работу в полном объеме.

С 23 марта в данное медучреждение госпитализировали пациентов с пневмониями с отрицательным тестом на новую коронавирусную инфекцию, с 17 июня здесь были развернуты койки «красной зоны» для пациентов с COVID-19. За время работы в качестве респираторного госпиталя здешние врачи пролечили 689 человек.