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«Артлайф-Заимка»: уголок Швейцарии среди тайги

Он расположился в 150 километрах от Томска, на живописном берегу реки Чулым
Юлия Иванова
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Артлайф-Заимку называют «маленькой Швейцарией».

Артлайф-Заимку называют «маленькой Швейцарией».

У томичей скоро появится возможность отдохнуть или поработать в местечке, где новинки цивилизации граничат с первозданной красотой сибирской тайги - на «Артлайф-Заимке».

Компания «Артлайф» сегодня представляет собой современное высокотехнологичное фармацевтическое и пищевое производство. Тех, кому случалось бывать на его основной площадке в Томске или в новом биотехнологическом комплексе в Калтае, впечатляли «космическая» оснащенность и почти стерильная чистота. Но «Артлайф» - это еще и «Артлайф-Заимка». И она удивляет своих гостей не меньше, чем современное производство.

В 150 километрах от Томска, в отдаленном таежном уголке у Золотого Яра, на живописном берегу реки Чулым расположилась комфортабельная база корпоративного отдыха.

На Заимке созданы все условия для рыбалки в любое время года.

На Заимке созданы все условия для рыбалки в любое время года.

Рассказывают, однажды друзья директора компании «Артлайф» Александра Австриевских пригласили его на зимнюю рыбалку. Привезли в тайгу, на Чулым, вместо удочек достали сачки и давай черпать из проруби щук и прочую рыбу. А рыба чуть ли не сама оттуда выпрыгивает! Тогда-то и решил Александр Николаевич построить в этом месте базу отдыха, на которой можно и деловые вопросы решать, и приятно досуг провести.

Так вдали от дорог и населенных пунктов появился полностью автономный комплекс, включающий современные коттеджи, ресторан, конференц-зал, релакс-центр, спортивную площадку, теннисный корт, автозаправочную станцию и парковку. Все это органично вписалось в девственные природные ландшафты вместе с очаровательным альпийским парком, из-за которого заимку тут же окрестили «маленькой Швейцарией».

Здесь можно работать и отдыхать.

Здесь можно работать и отдыхать.

Сегодня на «Артлайф-Заимке» можно работать и отдыхать. Особенно отдыхать: здесь есть уютные номера, русская баня на дровах, финская сауна, бассейн с гейзерами, караоке, бильярд, аэрохоккей и многое другое. Зимой здесь можно поиграть в зимний футбол, покататься на коньках на ярко освещенном катке, пробежаться на лыжах. Ну и, конечно, созданы все условия для рыбалки в любое время года.

Интересно, что местный ресторан, где присутствует все великолепие сибирской кухни, «нависает» над Чулымом на высоте 18 метров: это самое высокое заведение общепита в Томской области. Здесь же - набережная длиной 485 метров, в три яруса (вдумайтесь только - почти полкилометра обрывистого берега сибирской реки «одето» в бетон и камень!). И все эти чудеса цивилизации - посреди тайги!

Местный ресторан «нависает» над Чулымом на высоте 18 метров.

Местный ресторан «нависает» над Чулымом на высоте 18 метров.

Все, кто бывал здесь хотя бы раз, непременно хотят вернуться снова. Здесь особая энергетика: постоянные гости заимки называют ее «местом силы» и говорят, что, если загадать желание, сидя у костра, задуманное обязательно сбудется.

По вопросам приобретения путевок обращаться по тел: (3822) 55-83-29, 8 983 232 91 19.

База корпоративного отдыха «Артлайф-Заимка» расположена в селе Бихтулино Первомайского района. Не особо рассчитывайте на навигатор: он сможет вести вас к цели, пока будет Интернет. Поэтому обязательно прихватите с собой схему проезда, которую вам вручат вместе с путевкой, - пригодится!

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