«Артлайф-Заимка»: уголок Швейцарии среди тайги

Артлайф-Заимку называют «маленькой Швейцарией».

У томичей скоро появится возможность отдохнуть или поработать в местечке, где новинки цивилизации граничат с первозданной красотой сибирской тайги - на «Артлайф-Заимке».

Компания «Артлайф» сегодня представляет собой современное высокотехнологичное фармацевтическое и пищевое производство. Тех, кому случалось бывать на его основной площадке в Томске или в новом биотехнологическом комплексе в Калтае, впечатляли «космическая» оснащенность и почти стерильная чистота. Но «Артлайф» - это еще и «Артлайф-Заимка». И она удивляет своих гостей не меньше, чем современное производство.

В 150 километрах от Томска, в отдаленном таежном уголке у Золотого Яра, на живописном берегу реки Чулым расположилась комфортабельная база корпоративного отдыха.

На Заимке созданы все условия для рыбалки в любое время года.

Рассказывают, однажды друзья директора компании «Артлайф» Александра Австриевских пригласили его на зимнюю рыбалку. Привезли в тайгу, на Чулым, вместо удочек достали сачки и давай черпать из проруби щук и прочую рыбу. А рыба чуть ли не сама оттуда выпрыгивает! Тогда-то и решил Александр Николаевич построить в этом месте базу отдыха, на которой можно и деловые вопросы решать, и приятно досуг провести.

Так вдали от дорог и населенных пунктов появился полностью автономный комплекс, включающий современные коттеджи, ресторан, конференц-зал, релакс-центр, спортивную площадку, теннисный корт, автозаправочную станцию и парковку. Все это органично вписалось в девственные природные ландшафты вместе с очаровательным альпийским парком, из-за которого заимку тут же окрестили «маленькой Швейцарией».

Здесь можно работать и отдыхать.

Сегодня на «Артлайф-Заимке» можно работать и отдыхать. Особенно отдыхать: здесь есть уютные номера, русская баня на дровах, финская сауна, бассейн с гейзерами, караоке, бильярд, аэрохоккей и многое другое. Зимой здесь можно поиграть в зимний футбол, покататься на коньках на ярко освещенном катке, пробежаться на лыжах. Ну и, конечно, созданы все условия для рыбалки в любое время года.

Интересно, что местный ресторан, где присутствует все великолепие сибирской кухни, «нависает» над Чулымом на высоте 18 метров: это самое высокое заведение общепита в Томской области. Здесь же - набережная длиной 485 метров, в три яруса (вдумайтесь только - почти полкилометра обрывистого берега сибирской реки «одето» в бетон и камень!). И все эти чудеса цивилизации - посреди тайги!

Местный ресторан «нависает» над Чулымом на высоте 18 метров.

Все, кто бывал здесь хотя бы раз, непременно хотят вернуться снова. Здесь особая энергетика: постоянные гости заимки называют ее «местом силы» и говорят, что, если загадать желание, сидя у костра, задуманное обязательно сбудется.

По вопросам приобретения путевок обращаться по тел: (3822) 55-83-29, 8 983 232 91 19.

База корпоративного отдыха «Артлайф-Заимка» расположена в селе Бихтулино Первомайского района. Не особо рассчитывайте на навигатор: он сможет вести вас к цели, пока будет Интернет. Поэтому обязательно прихватите с собой схему проезда, которую вам вручат вместе с путевкой, - пригодится!

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