Дефицит на карантине: летом спрос на краткосрочную аренду в Томской области превысил предложение в три раза

Пандемия COVID-19 показала, что загородный дом – хороший вариант для режима самоизоляции. Фото: из открытых источников

В целом по России в летние месяцы спрос на краткосрочную аренду домов и квартир втрое превышал предложение. К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса «Авито Недвижимость», составив рейтинг регионов с самым дефицитным туристическим жильем.

В Томской области спрос превысил предложение в три раза. При этом в отдельных регионах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз.

Эксперты напоминают, что по итогам лета 2019-го спрос на краткосрочную аренду квартир и домов превышал предложение в два раза. Нынче же разрыв между спросом и предложением значительно увеличился после закрытия границ, когда выросла популярность внутреннего туризма.

При этом стоимость аренды загородного дома относительно прошлого года в среднем не изменилась и составила 3 000 рублей в сутки; квартиры сдавали «на круг» по 1 557 руб. в сутки (минус 1%). А вот комнаты, наоборот, подорожали на 11% и ежесуточно обходились среднестатистическим гостям в 667 руб.

В абсолютном выражении спрос на туристическую недвижимость увеличился на 17%, а вот объем предложения в целом по стране снизился на 8%, подытожили аналитики «Авито».

Пусть и вынужденно, внутренний туризм минувшим летом оказался на пике популярности. Фото: из открытых источников

Долго будет Карелия сниться...

Внезапную любовь к «родным пенатам», пожалуй, не нужно объяснять: пандемия «перекрыла кислород» и завзятым путешественникам, не говоря уже о туристах-любителях. Даже в августе, когда международное авиасообщение частично возобновилось, подавляющее большинство наших соотечественников предпочло условный «берег турецкий» российским туристическим местечкам.

На первом месте по росту спроса оказалась Карелия, где минувшим летом спрос на аренду загородного дома в шесть раз превысил предложение.

На втором месте, кстати, Республика Алтай: там спрос увеличился на 68% и стал превышать предложение в пять раз. Объясняется это небывалым ростом у туристов интереса к алтайскому направлению. В соседнем регионе, где так любят отдыхать томичи, комнаты относительно прошлого года подорожали на 70%, загородные дома – на 13%, квартиры – на 10%. В среднем гости отдавали по 1 133 руб., 2 833 руб. и 1 433 руб. в сутки соответственно.

В Томской области спрос по сравнению с 2019 годом уменьшился на 2%, одновременно предложение сократилось на 16%. По информации портала «Авито», загородная недвижимость в регионе подорожала на 30,4% и стоила 10 тыс. руб. в сутки. Комнаты подешевели на 15,9% (арендодатели предлагали свои «квадраты» за 617 руб. в сутки). Но, заметим, стоимость посуточной аренды квартир практически не изменилась и составила 1 293 руб. в сутки.

По информации «Авито», загородная недвижимость в Томской области подорожала почти на треть. Фото: из открытых источников

А мы уйдем на север!

Еще одним трендом этого лета стала тяга россиян к путешествиям на север. Так, интерес к краткосрочной аренде жилья в Магаданской области вырос на 68% и превысил предложение в три раза. Особым спросом у туристов пользовались квартиры в аренду: они обходились туристам в 2 067 руб. в сутки, что на 500 руб. больше, чем в целом по России. Третье место по росту спроса делят Тверская и Ленинградская области.

Туристические базы в Республике Алтай возобновили работу еще с 3 июля. Фото: из открытых источников

Самым большой дефицит туристического жилья оказался в Калмыкии, где спрос превышал предложение в 10 раз, и в Дагестане, где соотношение потенциальных арендаторов и арендодателей по итогам лета оказалось 7:1. А вот самая большая конкуренция между арендодателями сложилась на Сахалине и в Москве (в среднем на одно объявление приходится меньше двух запросов контактов). Если на дальневосточном острове небольшое число представленных объектов соответствует небольшому турпотоку, то в столице, напротив, на большое число желающих снять квартиру посуточно приходится такое же большое предложение.

Наконец, самой дорогой оказалась аренда загородных домов в Камчатском крае – 14 333 руб. в сутки. Столица обосновалась на втором месте – 13 тыс. руб. в сутки (подорожание относительного лета 2019 года составило всего 5%). На третьем месте оказалась опять-таки соседняя Новосибирская область, где дом можно было снять за 10 тыс. руб.; стоимость относительно 2019 года не изменилась.