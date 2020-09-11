«Ван Классен»: сыроварня как объект экотуризма

На ферме ухаживают за каждой головкой сыра. фото: Вероника Гордийчук и Андрей Петров

Молочко спокойных и ласковых рыжих буренок джерсейской породы особенно жирное и вкусное. Из него получается отличный сыр. Неудивительно, что специалисты компании «Сырная история» из села Ягодное Асиновского района выбрали в качестве обитателей своей фермы именно эту породу.

Из молочка буренок джерсейской породы получается отличный сыр. фото: Вероника Гордийчук и Андрей Петров

Сыроварня реализует проект по производству твердых сыров под маркой Van Classen («Ван Классен»): ручной работы, со съедобной коркой, с выдержкой от 2 до 12 месяцев и сливочным натуральным вкусом. Этот «европейский отечественный» продукт уже полюбили тысячи томичей благодаря проверенной временем уникальной рецептуре и разнообразным изысканным вкусам при невысокой стоимости и удобной системе доставки.

: «Европейский отечественный» продукт уже полюбили тысячи томичей.фото: Вероника Гордийчук и Андрей Петров

А в ближайшее время можно будет всей семьей съездить в Ягодное и увидеть, как живет ферма, как ухаживают за животными. Коровы сюда завезены из Голландии и успешно дают свое потомство уже на асиновской земле.

На ферму можно съездить всей семьей.фото: Вероника Гордийчук и Андрей Петров

Здесь гостей познакомят и с процессом варки, вымешивания и купания сыра, для производства которого используют только свежее молоко, натуральные ферменты и закваски. Специалисты расскажут и покажут, как продукт естественным образом созревает в специальных камерах с необходимыми условиями (на ферме ухаживают за каждой головкой сыра, регулярно моют его корку на протяжении всего срока созревания).

В общем, вы с головой окунетесь в процесс сыроварения на фоне пасторали сельской жизни. «Сыр от Van Classen - живой, он продолжает жить, даже покинув стены нашей сыроварни», - уверяют работники фермы.

Van Classen – сыр ручной работы, со съедобной коркой, с выдержкой от 2 до 12 месяцев.фото: Вероника Гордийчук и Андрей Петров

Экскурсия, конечно, не обойдется без дегустации и снимков на память в специально отведенной фотозоне. Кстати, насчет дегустации: только здесь вы сможете понять, чем отличаются разные сорта сыров Van Classen: Young -сливочный, мягкий и тает во рту, Medium - солоноватый, с долгим и разнообразным послевкусием, у Exclusive послевкусие пряное, медовое.

Все о сырах Van Classen на https://vanclassen.ru/

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