Девиз сегодняшнего дня – «Дерзать и побеждать!»

.О каждом из юных дарований, представляющих Томскую область, есть что рассказать.Фото: Евгений ТАМБОВЦЕВ Фото: из открытых источников

Итоги очередного, 17-го конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в этом году были подведены позже запланированного - вмешалась эпидситуация. Тем не менее награждение лауреатов состоялось в торжественной обстановке, в областной администрации.

В номинации «Молодые дарования» состязалось 169 школьников за 20 призовых мест. Восемь из них - юные таланты из разных районов Томской области. Всех призеров из глубинки на чествование собрать не получилось (согласно требованиям Роспотребнадзора, в зале обладминистрации должно было быть немноголюдно, все были в масках и соблюдали дистанцию).

На заседание Совета Думы по случаю награждения победителей были приглашены только городские школьники и их сопровождающие. Из сельских ребят в церемонии участвовала лишь победительница из Томского района - Маргарита Суслова из Итатской средней школы.

Также была установлена прямая видеосвязь с городами Колпашево и Асино, где в это же время награждали победителей конкурса: троих ребят из Колпашева - Валерию Фатьянову, Романа Федорова и Екатерину Ефимову, а также Данилу Кустова и Юлию Втюрину, учащихся асиновской гимназии № 2. Кроме того, местные власти вручили призы Алсу Хурматуллиной из Стрежевого и Дарье Коноваловой из Каргаска

Кстати, Дарья уже улетела в Санкт-Петербург, где будет учиться в одном из престижных вузов, а председатель областной Думы Оксана Козловская заранее лично поздравила ее в режиме видеоконференции. Так что девизу «Дерзать и побеждать!» сегодняшние лауреаты соответствуют вполне, не боятся брать серьезные высоты. Например, ученики средней школы из Итатки уже не раз попадали в списки финалистов. В прошлом году эту премию получила десятиклассница Алина Петрунина, в 2013 году - Анна Карманова, в 2007-м - Светлана Андреева…

В этот день на здании драмтеатра красовался баннер с портретами и именами лауреатов (возле него можно было сделать фото на память), а документальный фильм о победителях через несколько дней был показан на губернском телеканале.

О каждом из этих ребят есть что рассказать. Каждый выбрал главную тему в научной деятельности, которой отдано немало сил. Для Маргариты Сусловой эта тема - химия: не одну победу одержала девушка на поприще изучения естественных наук.

- Она всегда была любознательной, - говорит мама Риты Татьяна Викторовна, учительница математики. - Очень любит изобретать, экспериментировать, при этом успевает и старательно учиться. Больше всего ей нравится химия, так что в нашем доме никто не удивляется, если вдруг начинается извержение вулкана... Мы привыкли, что она вечно что-то придумывает.

На тему своих исследований старшеклассница говорить может в любое время. «Сейчас я на практике проверяю свойства эпоксидной смолы, как ее можно применять в разных областях производства, - рассказала Рита. - Из всех школьных предметов я предпочитаю два - химию и биологию, хотелось бы стать химиком или генетиком… Предполагаю, что буду поступать в наш медицинский университет, но, возможно, и что-то другое выберу, время еще есть».

Не так уж и важно, в какие вузы поступят эти ребята. Важнее то, что они, участвуя в таких конкурсах, получают стимул к дальнейшему развитию. Недаром их с полным основанием называют молодой интеллектуальной элитой региона.