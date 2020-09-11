«В сердце каждого - школа, всем здесь рады всегда!»

За 55 лет школа воспитала не одно поколение учащихся, которыми сегодня может по праву гордиться. Фото: из открытых источников

Для ребенка поступление в школу - первый шаг к взрослой жизни. В Кожевниковской СОШ № 1 (местные жители называют ее «Первая школа») более полувека обучают и воспитывают детей, вкладывая в них частичку искренней любви. Это помогает им достигать поставленных целей, быть уверенными в своих силах, успешными людьми.

«Первая» о главном

- Современная жизнь требует принципиально нового подхода к образованию. И мы не стоим на месте. Первая Кожевниковская соответствует вызовам времени благодаря постоянному поиску новых форм и методов обучения детей, непрерывному стремлению к росту и развитию и, безусловно, опыту и педагогическому мастерству наших учителей, - говорит Ольга Адаменко, директор МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», заслуженный учитель РФ. - Труд в команде профессионалов способствует успешному решению поставленных задач. Мы чтим и традиции, которые заложили уважаемые педагоги-ветераны нашего образовательного учреждения, - для нас это имеет немалое значение. Не снижаем высокую планку качества подготовки школьников, заданную нашими предшественниками. Только так, считаю, можно достигать новых вершин в любом деле.

Слова Ольги Анатольевны (сама она лауреат почетных профессиональных званий, неоднократный победитель конкурсов различных уровней) подтверждены делами. Школа участвовала и не раз побеждала во многих конкурсах, проводимых для образовательных организаций. Так, в 2013 году коллектив выиграл конкурс на создание межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Бизнес-старт», объединяющего деятельность педагогов и обучающихся пяти районов - Бакчарского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского и Шегарского. Сегодня это востребованный центр притяжения юных дарований.

Одно из значимых достижений - в год своего 55-летия, несколько месяцев назад, школа стала победителем престижного Всероссийского конкурса «Лидеры отрасли РФ» (отметим, что на него было подано более 51 тысячи заявок от образовательных учреждений со всей страны, обладающих высоким уровнем управленческих практик). Вот что значит работа сильной, проверенной временем команды единомышленников.

«И писатели, и ученые…»

С момента создания Первая Кожевниковская воспитала не одно поколение учащихся, которыми сегодня может по праву гордиться.

- Невозможно, к сожалению, уместить имена всех наших выпускников на страницах газеты. Многие из них сегодня известны в регионе и за его пределами. Школа дала путевку в жизнь людям, среди которых есть первые руководители администрации Кожевниковского района, заслуженные учителя и врачи России, руководители предприятий, военные, политики, деятели науки и культуры, писатели, аграрии, - рассказывает Наталья Пичугина, заместитель директора по инновационной деятельности. – Жизнь идет своим чередом, школа принимает и ведет по дороге знаний новых учащихся. Здесь, в родных стенах, любимые педагоги заложат прочный фундамент их образования, дети поймут, как нужно строить свое будущее, чтобы во взрослую жизнь шагнули успешные, сильные духом молодые люди - наши ученики.

2019-2020-й учебный год для всех стал особенным. Пожалуй, он надолго запомнится 38 учащимся 11-го класса Кожевниковской СОШ № 1, их родителям и педагогам. Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения внесли в учебный процесс свои коррективы, тем не менее на качество образования это не повлияло.

- Из 10 высокобалльников в Кожевниковском районе семеро - наши обучающиеся, - отмечает Наталья Титкова, заместитель директора школы по УВР. - В целом ЕГЭ сдали хорошо, ребята заработали семь медалей федерального значения. Все выпускники поступили туда, куда планировали. Например, Мария Захарова - в ТГАСУ, Даниил Миронович и Алина Дернова - в ТУСУР. Через пять лет в родную школу вернутся Диана Янутова и Александра Яковлева - они стали студентами ТГПУ. Дмитрий Ларионов и Михаил Ермолаев зачислены в СибГМУ, по окончании вуза вернутся в Кожевниково. А Богдан Майбах набрал по всем предметам более 90 баллов, что позволило ему выдержать конкурс в Санкт-Петербургский госуниверситет. От души поздравляем всех!

С такими выпускниками у Первой Кожевниковской не только славное прошлое и настоящее, но и большое будущее. Фото: из открытых источников

Победы в конкурсах важны

Без высококвалифицированных, преданных своему делу учителей выдающихся успехов в учебе не бывает. Эстафета поколений - одна из традиций Кожевниковской СОШ № 1, где успешно действует институт наставничества. За последние годы коллектив учителей обновился, в школу пришла талантливая молодежь. Опираясь на сильную научно-методическую базу, поддержку наставников, новички активно участвуют в профессиональных конкурсах.

Прошедший учебный год принес школе несколько ярких побед. К примеру, учитель ритмики Любовь Вебер стала лауреатом диплома I степени III Международного конкурса педагогов «Образование: будущее рождается сегодня». Преподаватель биологии Дарья Назарова победила в IV Международном конкурсе «Образование: будущее рождается сегодня». Учитель химии, педагог-психолог Владислав Косовских признан лауреатом регионального конкурса «Рыцарь в образовании».

Все это результат кропотливой работы. Теоретические и практические находки учителей из Первой Кожевниковской широко транслируются в педагогическом сообществе, они востребованы на уровне Томской области и всей России.

Ключ к успеху - в развитии

Главная задача российского образования - обеспечить его современное качество в соответствии с потребностями юных россиян, общества и государства. Так прописано в федеральных госстандартах общего образования. Первая Кожевниковская работает в соответствии с требованиями к образовательным учреждениям и приоритетными задачами региона и страны.

Для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 2019 году на базе школы был открыт центр «Точка роста». С нового учебного года здесь начинается внедрение персонализированной модели обучения.

- Персонализация нацелена, прежде всего, на развитие личности. Персонализированный подход предполагает концентрацию внимания в образовании на развитии у детей навыков XXI века. В том числе умения ставить перед собой цели и достигать их, работать в команде, понимать себя и других, быть креативными, критически мыслить, - поясняет Ольга Словесная, заместитель директора ОШ № 1 по методической работе. - Выпускникам основной школы мы предлагаем выбрать профиль для продолжения обучения. В 2020-2021 учебном году это гуманитарный, естественнонаучный, технологический, универсальный профили. Каждый ребенок сможет максимально раскрыть свой образовательный и творческий потенциал.

Современная жизнь требует постоянного обновления, это применительно и к образованию. Школу № 1 села Кожевниково отличает поиск новых форм и методов обучения, творческий подход к работе, высокое учительское мастерство. И значит, у нее не только славное прошлое и настоящее, но и большое будущее.