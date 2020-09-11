«Интеграция» города и села

Губернатор пожелал виновникам торжества не только учиться на пятерки и четверки, но и чаще мыть руки. Фото: из открытых источников

Это самое большое учреждение образования в сельской местности, подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая на торжественной линейке в День знаний.

Школа на 1 100 учащихся в одну смену построена в рамках нацпроекта «Образование». «Мы оснастили ее по последнему слову техники вместе с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, - сказал губернатор. - Мы очень старались построить не просто школу, а настоящий храм образования, куда дети будут с удовольствием бежать каждое утро».

В «Интеграции» развернут учебно-производственный комплекс, включающий центры дополнительного образования по разным направлениям и олимпиадный центр. В школе будут работать лаборатории, конструкторские бюро, теле- и фотостудия и многое другое. Кроме того, здесь создан предуниверсарий, где школьники, начиная с 10-го класса, будут обучаться по углубленным образовательным программам, проходить профессиональные пробы на предприятиях.

Директор школы «Интеграция» Лилия Пикалова показала гостям учебные классы, спортивный и актовый залы, административный блок и другие помещения для учебы и занятий. Губернатор поблагодарил ОАО «Томская домостроительная компания» за качественную работу, ТУСУР - за шефство над новой школой, а руководителю учебного заведения вручил ключи от школьного автобуса.

Поздравив педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний, Сергей Жвачкин заметил: «Мы сделали все, чтобы дети и педагоги всех школ Томской области чувствовали себя в учебных учреждениях безопасно. За счет областного бюджета закупили бесконтактные термометры, тепловизоры, средства индивидуальной защиты. А задача школьников - не только учиться на «четыре» и «пять», но и быть послушными, дисциплинированными и как можно чаще мыть руки».

Весь спектр возможностей

По факту в новое учебное заведение в Томском районе набрано пока 850 учащихся, из них около 500 - в начальную школу, где насчитывается семь первых классов. Часть детей перешла сюда из школы-сада в Южных Воротах, освободив там места для дошкольников.

В День знаний в новую томскую школу пришли около 850 учеников, в том числе 500 первоклассников. Фото: из открытых источников

Инжиниринговую школу «Интеграция» без особого преувеличения называют уникальной. Ученикам здесь предлагают три направления - инженерно-техническое, социогуманитарное или культурно-спортивное, и ребята сами должны решить, в какой сфере им лучше развиваться. «Надо помочь учащимся определиться с будущей профессией и выбрать ее осознанно, - рассказала Лилия Пикалова. - Мы хотим вырастить ребят с гибким, пытливым умом, которые смогут выбирать главное и быстро переформатироваться».

- Школа «Интеграция» сегодня предоставляет такой широкий спектр возможностей, что я даже завидую современным детям, - признался ректор ТУСУРа Виктор Рулевский. - Специализированные классы дают возможность разобраться в себе, уже осознанно выбрать специализацию и прийти в тот или иной университет. Наша основная задача - помочь ученикам определиться. Не заставлять их, а сделать так, чтобы школьник сам к этому пришел. У нас уже есть опыт выстраивания отношений с другими школами и лицеями. Имея этот опыт, мы решили все лучшее интегрировать в новом учебном заведении.

Из любопытных новинок добавим, что обучение в самой большой сельской школе региона будет «бестелефонным»: при входе сотовый придется оставить в специальном ящике. Зато ученикам будут доступны школьные гаджеты - ноутбуки и планшеты, а также бесплатный Wi-Fi и библиотечный информационный центр.