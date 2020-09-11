Музей в глубинке - больше чем музей…

Летом 2019 года губернатор Сергей Жвачкин посетил музей боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина. фото:tomsk.gov.ru Фото: из открытых источников

Путешествуя по городам и весям, некоторые туристы предпочитают маленькие сельские музеи при школах и клубах, которые не сразу и отыщешь. Однако именно они, основанные энтузиастами и буквально созданные всем миром, истинно народные, настоящая «соль земли». Все их экспонаты рассказывают о тех, кто жил на этой земле, о реальных людях, поэтому так убедительны эти неброские экспозиции. Такой «народный» музей находится на севере Томской области, в селе Парабель.

Он был создан к 40-летию Победы, и торжественное открытие состоялось в праздничный день - 9 мая 1985 года. Парабельский музей боевой и трудовой славы возник по инициативе ветерана Великой Отечественной войны, председателя совета ветеранов Парабели Ильи Михайловича Деменина. После смерти основателя, в 1999-м, было принято решение присвоить музею его имя.

С 2007 года музеем руководит Лилия Шибаева. «Увековечить память воинов-земляков - наш святой долг, и работа над сбором его фондов началась задолго до его открытия, - рассказывает она. - Проводились беседы с участниками войны, записывались их воспоминания. Тогда же собрали основную массу предметов военных лет, старых фотографий, документов. Рассказы очевидцев необходимо записывать своевременно, чем больше времени проходит, тем труднее восстановить исторические факты. И тут жители села находятся в более выгодном положении - все близко, все свои, рядом…»

Под руководством Ильи Деменина и при активном содействии тогдашнего председателя райисполкома Николая Кобелева были составлены списки погибших участников войны, призванных из наших мест, позднее они были внесены в областные Книги памяти. Совместно с ветеранами-активистами собирался архив сведений о воинах-земляках и тружениках тыла. К моменту открытия музея таких дел было около 400.

Первая экспозиция комнаты-музея была расположена в здании районного военкомата, а сейчас он находится в отдельном здании в самом центре, на улице Советской. Его музей получил в год своего 25-летия, в 2010 году, и количество экспонатов значительно увеличилось.

Созданы тематические экспозиции «Участники Великой Отечественной войны», «Труженики тыла», «Современная армия», «Локальные войны», «Молодежный клуб «Патриот». Тут можно узнать подробнее о времени сталинских репрессий, найти сведения о жителях района, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане и служили в других «горячих точках». Отведено помещение и для поискового отряда «Долг», участника всероссийской акции «Вахта памяти», который выезжает в Новгородскую и Смоленскую области.

- Спору нет, собственное, недавно отреставрированное здание - мечта каждого музея. Но ценность нашего помещения особая, ведь именно в этом доме располагались с 1935-го по 1953 год районная комендатура, милиция и отдел НКВД Нарымского округа, - продолжает Лидия Георгиевна. - А совсем недалеко, там, где сейчас сквер Памяти и скорби, когда-то находилась каталажка для арестованных. Вот такое место, с историей…

Гости, приезжающие в райцентр, стараются побывать в этом музее, кто-то с ностальгией осматривает зал, посвященный советской эпохе, кого-то больше интересует реконструкция камеры, в каких содержались заключенные. Но теме памяти Великой Отечественной войны отдают должное все.

Особенно важной работой считают тут взаимодействие со школьниками. До начала ограничений, связанных с пандемией, сотрудники музея провели немало мероприятий для детей, приуроченных к юбилею Победы. Достаточно сказать, что подготовку к акции «Красный обоз» начали года за полтора до ее старта, потом участвовали в межрайонных проектах - «И помнит мир спасенный», «Кораблик памяти». А проект «Живите за нас, ребята!», посвященный памяти сибиряков-парабельцев, погибших в 1943 году в станице Орловская Ростовской области, позволил установить связь между жителями этого российского региона и нарымчанами.