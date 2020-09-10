Коронавирус в Томске, последние новости на 11 сентября 2020 года: в обсерваторах возросло число постояльцев, два школьных класса закрыты на карантин

Фото: из открытых источников

На утро 11 сентября в Томской области зафиксировано 6203 случаев заражения COVID-19. Из них 56 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 11 человек нет симптомов инфекции, у 22 имеются признаки ОРВИ, сразу у 23 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 74.

Данные на утро 11 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты вчера подтвердили выздоровление еще 52 жителей региона. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 084 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,6% мест. В обсерваторе под Томском находятся шесть постояльцев ( еще пару дней назад там был всего один человек).

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,05. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Карантин в томской школе

Коронавирусную инфекцию обнаружили у мамы двух школьниц из средней общеобразовательной школы № 37 Томска. В связи с этим на карантин закрыты два класса, где учатся девочки, об этом сообщил журналистам директор школы Александр Иванов.

По его словам, девочки ходят в 5-й и 7-й классы образовательного учреждения. В ближайшие две недели дети из закрытых классов будут учиться дистанционно, а врачи будут за ними наблюдать. Среди учеников и педагогов заболевших COVID-19 нет.