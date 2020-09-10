Абсурд или провокация? Областной депутат предложил отменить прямые выборы мэра Томска

Томск остается одним из немногих городов РФ, где сохраняется процедура прямых выборов мэра. Фото: из открытых источников

Сознательные избиратели могут жить спокойно: выборы градоначальника в областном центре пока никто отменять не собирается. Напомним, 9 сентября стало известно, что депутат регионального парламента Игорь Чернышев подготовил законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра. Сегодня этот демарш оценили его коллеги по Думе и сам Иван Кляйн.

Потребуется экспертиза. Пока юридическая

Итак, вчера местные СМИ растиражировали информацию о том, что депутат Законодательной Думы Томской области Игорь Чернышев направил в аппарат регионального парламента законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра города Томска.

Как сообщил по горячим следам председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев, рассмотрение инициативы Чернышева может состояться (пока ориентировочно) 22 сентября. Лишь после этого Совет областной Думы будет принимать решение о включении его в повестку очередного собрания.

– Мы еще детально документы не изучали, но, насколько я понял, автор законопроекта мотивирует отказ от прямых выборов мэра Томска необходимостью привести к единому образцу систему назначения руководителей муниципальных образований в Томской области, – пояснил Д. Лаптев. – Перед принятием каких бы то ни было решений текст законопроекта, подготовленного Чернышевым, пройдет юридическую экспертизу.

Депутат Игорь Чернышев шокировал своей выборной инициативой даже товарищей по партии. Фото: из открытых источников

Для понимания ситуации подчеркнем, что Томск остается одним из немногих городов России, где сохраняется процедура прямых выборов мэра. В соответствии с федеральным законодательством, способы избрания глав муниципалитетов с 2014 года определяют субъекты РФ. Таким образом, в декабре 2018-го областная Дума отменила прямые выборы глав районных администраций (теперь их предстоит утверждать депутатам местных дум из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией) и муниципальных образований. Томск при этом является гордым исключением из новых правил.

Инициатива – явно провокационная

Сегодня, 10 сентября, зампредседателя Законодательной Думы Томской области, лидер фракции «Единая Россия» Александр Куприянец официально прокомментировал инициативу И. Чернышева об отмене прямых выборов мэра Томска.

– Реакция фракции предсказуема: мы не поддерживаем инициативу депутата Чернышева как явно провокационную, совершенно не приемлемую для Томска и не учитывающую мнения томичей, – приводит его слова пресс-служба регионального парламента. – Хочу напомнить, что Игорь Николаевич за время работы в Думе был автором множества странных законодательных инициатив, ни одна из которых не нашла поддержки. Но этой инициативой он превзошел сам себя. Сказать, что депутаты удивлены – это значит не сказать ничего. Мы все помним, что депутат Чернышев был одним из самых ярых сторонников прямых выборов глав муниципальных образований. И мы вдвойне удивлены такой инициативой потому, что Игорь Николаевич, де-юре являющийся депутатом Законодательной Думы Томской области, де-факто давно живет в другом регионе.

Вице-спикер областной Думы Александр Куприянец открыто назвал законопроект «абсурдным». Фото: из открытых источников

Подытоживая, Александр Брониславович признал: «Не исключаю, что внесение этого абсурдного законопроекта сделано в интересах конкретных кандидатов в депутаты Думы города Томска. И уж конечно, не единороссов».

Можно лишь предположить, насколько неожиданным такой поворот событий стал для действующего мэра. Напомним, очередные – прямые! – выборы главы муниципального образования «Город Томск» состоялись 9 сентября 2018 года, когда Иван Кляйн был переизбран на второй срок. Он набрал 52,79% голосов (правда, в выборах приняли участие немногим более 72 тысяч человек, а явка едва превысила 19%).

Безусловно, Иван Григорьевич считает, что главу областного центра должны избирать сами томичи: «Выборность (мэра) дает большую легитимность. Все-таки областной центр, большое количество жителей. Второй вопрос, который заставляет задуматься... Мы видим, что чем ниже уровень выборов, тем ниже явка. Но я все-таки за демократический путь, за избрание», – заявил он сегодня журналистам.

У действующего мэра Ивана Кляйна еще есть в запасе время, чтоб поруководить городом. Фото: из открытых источников

Что ж, матерый парламентарий Чернышев за последние годы действительно неоднократно фигурировал в СМИ как автор неординарных идей. Скажем, в 2014 году, будучи членом Совета Федерации, он предлагал россиянкам заменить помаду свеклой, а французское нижнее белье – отечественными аксессуарами. Кроме того, он предлагал создать в российском сенате площадку, где власти могли бы договариваться с прессой о публикации «хороших» новостей о регионах страны.

В 2015 году Игорь Николаевич выступил против урезания зарплат региональным чиновникам и депутатам, когда такая инициатива обсуждалась на федеральном уровне. Ну а по поводу нынешнего «абсурдного» законопроекта заметим только, что он удачно предан гласности накануне выборов в представительные органы местной власти, которые состоятся 13 сентября.