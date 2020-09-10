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Политика

Абсурд или провокация? Областной депутат предложил отменить прямые выборы мэра Томска

Единоросс Игорь Чернышев выступил с неожиданной законодательной инициативой
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Томск остается одним из немногих городов РФ, где сохраняется процедура прямых выборов мэра.

Томск остается одним из немногих городов РФ, где сохраняется процедура прямых выборов мэра.

Фото: из открытых источников

Сознательные избиратели могут жить спокойно: выборы градоначальника в областном центре пока никто отменять не собирается. Напомним, 9 сентября стало известно, что депутат регионального парламента Игорь Чернышев подготовил законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра. Сегодня этот демарш оценили его коллеги по Думе и сам Иван Кляйн.

Потребуется экспертиза. Пока юридическая

Итак, вчера местные СМИ растиражировали информацию о том, что депутат Законодательной Думы Томской области Игорь Чернышев направил в аппарат регионального парламента законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра города Томска.

Как сообщил по горячим следам председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев, рассмотрение инициативы Чернышева может состояться (пока ориентировочно) 22 сентября. Лишь после этого Совет областной Думы будет принимать решение о включении его в повестку очередного собрания.

– Мы еще детально документы не изучали, но, насколько я понял, автор законопроекта мотивирует отказ от прямых выборов мэра Томска необходимостью привести к единому образцу систему назначения руководителей муниципальных образований в Томской области, – пояснил Д. Лаптев. – Перед принятием каких бы то ни было решений текст законопроекта, подготовленного Чернышевым, пройдет юридическую экспертизу.

Депутат Игорь Чернышев шокировал своей выборной инициативой даже товарищей по партии.

Депутат Игорь Чернышев шокировал своей выборной инициативой даже товарищей по партии.

Фото: из открытых источников

Для понимания ситуации подчеркнем, что Томск остается одним из немногих городов России, где сохраняется процедура прямых выборов мэра. В соответствии с федеральным законодательством, способы избрания глав муниципалитетов с 2014 года определяют субъекты РФ. Таким образом, в декабре 2018-го областная Дума отменила прямые выборы глав районных администраций (теперь их предстоит утверждать депутатам местных дум из числа кандидатов, выдвинутых конкурсной комиссией) и муниципальных образований. Томск при этом является гордым исключением из новых правил.

Инициатива – явно провокационная

Сегодня, 10 сентября, зампредседателя Законодательной Думы Томской области, лидер фракции «Единая Россия» Александр Куприянец официально прокомментировал инициативу И. Чернышева об отмене прямых выборов мэра Томска.

– Реакция фракции предсказуема: мы не поддерживаем инициативу депутата Чернышева как явно провокационную, совершенно не приемлемую для Томска и не учитывающую мнения томичей, – приводит его слова пресс-служба регионального парламента. – Хочу напомнить, что Игорь Николаевич за время работы в Думе был автором множества странных законодательных инициатив, ни одна из которых не нашла поддержки. Но этой инициативой он превзошел сам себя. Сказать, что депутаты удивлены – это значит не сказать ничего. Мы все помним, что депутат Чернышев был одним из самых ярых сторонников прямых выборов глав муниципальных образований. И мы вдвойне удивлены такой инициативой потому, что Игорь Николаевич, де-юре являющийся депутатом Законодательной Думы Томской области, де-факто давно живет в другом регионе.

Вице-спикер областной Думы Александр Куприянец открыто назвал законопроект «абсурдным».

Вице-спикер областной Думы Александр Куприянец открыто назвал законопроект «абсурдным».

Фото: из открытых источников

Подытоживая, Александр Брониславович признал: «Не исключаю, что внесение этого абсурдного законопроекта сделано в интересах конкретных кандидатов в депутаты Думы города Томска. И уж конечно, не единороссов».

Можно лишь предположить, насколько неожиданным такой поворот событий стал для действующего мэра. Напомним, очередные – прямые! – выборы главы муниципального образования «Город Томск» состоялись 9 сентября 2018 года, когда Иван Кляйн был переизбран на второй срок. Он набрал 52,79% голосов (правда, в выборах приняли участие немногим более 72 тысяч человек, а явка едва превысила 19%).

Безусловно, Иван Григорьевич считает, что главу областного центра должны избирать сами томичи: «Выборность (мэра) дает большую легитимность. Все-таки областной центр, большое количество жителей. Второй вопрос, который заставляет задуматься... Мы видим, что чем ниже уровень выборов, тем ниже явка. Но я все-таки за демократический путь, за избрание», – заявил он сегодня журналистам.

У действующего мэра Ивана Кляйна еще есть в запасе время, чтоб поруководить городом.

У действующего мэра Ивана Кляйна еще есть в запасе время, чтоб поруководить городом.

Фото: из открытых источников

Что ж, матерый парламентарий Чернышев за последние годы действительно неоднократно фигурировал в СМИ как автор неординарных идей. Скажем, в 2014 году, будучи членом Совета Федерации, он предлагал россиянкам заменить помаду свеклой, а французское нижнее белье – отечественными аксессуарами. Кроме того, он предлагал создать в российском сенате площадку, где власти могли бы договариваться с прессой о публикации «хороших» новостей о регионах страны.

В 2015 году Игорь Николаевич выступил против урезания зарплат региональным чиновникам и депутатам, когда такая инициатива обсуждалась на федеральном уровне. Ну а по поводу нынешнего «абсурдного» законопроекта заметим только, что он удачно предан гласности накануне выборов в представительные органы местной власти, которые состоятся 13 сентября.

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