Дом для тысячи студентов: сегодня в Томске торжественно открыли новое общежитие ТГУ "Маяк"

"Маяк" - самое современное общежитие студенческого Томска. Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 сентября, в областной столице состоялась церемония открытия нового студенческого общежития ТГУ «Маяк», возведение которого завершилось весной 2020 года. В качестве почетных гостей участие в мероприятии приняли губернатор Томской области Сергей Жвачкин, являющийся председателем Наблюдательного совета НИ ТГУ, вице-губернаторы Людмила Огородова и Евгений Паршуто. Ректор университета Эдуард Галажинский провел для них экскурсию по жилому комплексу, ставшему одним из самых современных и просторных общежитий в студенческом Томске.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский провел для гостей экскурсию по новому общежитию вуза. Фото: из открытых источников

Новый университетский дом общей площадью в 21 тысячу квадратных метров разместился на берегу Томи по улице Аркадия Иванова, и представляет собой две соединенные между собой башни высотой в 12 и 15 этажей. В общей сложности, здесь смогут проживать около тысячи студентов, магистрантов и аспирантов «альма матер», прибывших учиться в наш город из разных уголков России и зарубежных стран. В настоящее время одна из башен общежития зарезервирована под изолятор.

Комнаты полностью готовы к приему новоселов. Фото: из открытых источников

Внутри «Маяк» поделен на 200 жилых секций, рассчитанных на одно, два, четыре, шесть и девять мест, также 24 комнаты предусмотрены для студентов с ограниченными возможностями здоровья. В здании оборудованы конференц-зал, библиотека, несколько просторных учебных комнат на 80 мест каждая, помещения для занятий спортом, в каждом корпусе есть пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья, кухни общественного пользования.

Внутри башен есть все необходимое для комфорта жильцов, в том числе, уютные гостиные. Фото: из открытых источников

По соседству с башнями находится университетский стадион, буквально рукой подать до берега реки, так что с проведением активного досуга у жильцов проблем не возникнет.

Напомним, строительство «Маяка» стартовало в 2017 году, из федерального бюджета на его возведение было выделено около 1,2 млрд рублей. Застройщиком выступила компания ТДСК, сумевшая завершить работы с опережением графика на год. Это позволило университету вернуть 99,3 миллиона рублей в федеральный бюджет РФ. Имя новому общежитию дали студенты и преподаватели ТГУ, принявшие участие в специальном голосовании в соцсетях. Со значительным отрывом победил вариант «Маяк».

- Это имя дали сами студенты, и я считаю, они попали в десятку. Не только потому, что общежитие стоит на берегу Томи. Но и потому, что научно-образовательный комплекс — это маяк всей нашей Томской области, на который мы ориентируемся уже более ста сорока лет, — подчеркнул на открытии губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — У Томска большие амбиции — мы строим научно-образовательный центр мирового уровня. А для этого статуса нужны не только научные школы, современные учебные корпуса и лаборатории, но и конечно, комфортные условия для жизни студентов и молодых ученых.

В качестве подарка к новоселью глава региона преподнес библиотеке «Маяка» книгу «Томская область. Земля сибирская». Он также пожелал всем будущим жильцам счастливых и ярких лет в стенах их временного дома в Томске.