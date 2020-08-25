Заветные "квадраты": с начала года жители Томской области взяли ипотеку почти на 10 млрд рублей

На фоне пандемии коронавируса в России в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост. Фото: из открытых источников

Ипотечные кредиты в России наиболее востребованы у населения Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Томская область в рейтинге 2020 года на 40-м месте: наши земляки квартиры в кредит покупают, но относятся к этому процессу весьма вдумчиво. Реже остальных россиян берут ипотеку жители регионов Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы.

Полтора триллиона за полгода

Эксперты РИА Рейтинг провели третье ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах страны. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июля 2019-го по 1 июля 2020 года) к численности экономически активного населения. Также были проанализированы средний размер кредита и динамика числа ипотечных кредитов.

Несмотря на пандемию коронавируса, в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост: в первом полугодии 2020 года в РФ было выдано более 600 тыс. кредитов – на 3,8% больше, чем за тот же период 2019 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за 6 месяцев составил 1,44 трлн руб. (против 1,27 трлн руб. год назад).

В среднем по РФ показатель развитости ипотеки определен в 17,3 кредита на тысячу экономически активного населения. Лидером среди российских регионов остается Ямало-Ненецкий АО: здесь примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России). На второй и третьей строчках – Тюменская область и Ханты-Мансийский АО.

На фоне пандемии коронавируса в России в сфере ипотечного кредитования наблюдается рост. Фото: из открытых источников

Всего уровень развитости ипотеки выше среднероссийского отмечен в 47 регионах. «В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов в четыре раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами, состоянием демографии, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг», – говорится в пояснительной записке к исследованию.

С интересом, но без ажиотажа

Томская область заняла в новом рейтинге РИА Новости 40-е место. Можно предположить, что жители региона подходят к вопросам кредитования взвешенно, без ажиотажа, хотя в «ковидный» период политика государства и заставила банки снизить льготные ставки до минимума.

Таким образом, количество ипотечных кредитов в регионе за последние 12 месяцев на тысячу человек составило чуть более 18; динамика по отношению к 2019 году – плюс 8,4%.

Кстати, в первом полугодии на ипотеку пришлась пятая часть всего кредитного рынка. По данным Томского отделения Банка России, в январе-июне 2020 года население кредитовалось на сумму 46,5 млрд руб., а ипотеки граждане взяли на 9,5 млрд.

При этом благодаря льготной госпрограмме под 6,5% годовых рынок ипотечного кредитования в Томской области вырос на 20% по сравнению с первым полугодием 2019 года (в целом по России – на 14%). За 6 месяцев 2020-го банки выдали томичам 4 569 кредитов на квартиры, что на 9% больше прошлогоднего. Средний размер одного займа составил 2,1 млн руб. -на 10% больше, чем в 2019-м.

По востребованности ИЖК Томская область на 40-м месте среди российских регионов. Фото: из открытых источников

По информации Центробанка, на 1 июля портфель ипотечных кредитов жителей области составил 54,2 млрд руб., а средние ставки были на уровне 7,7% годовых – против 10,3% в 2019 году.

Почем полквартиры в столице

Для сравнения, в рейтинге РИА Новости соседняя Новосибирская область заняла 8-е место по России со средним показателем 23,7 ипотечных кредита на тысячу человек. В Красноярском крае (24-е место в списке) эта цифра составила 20,3 кредита. Последние три строчки списка, как и годом ранее, занимают Ингушетия (0,9 кредита), Чечня (2,2) и Дагестан (3,5).

В целом по России средний ипотечный кредит на период исследования составлял 2,4 млн руб. При этом из-за высоких цен на жилье самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного займа превышает 5,1 млн руб.

– По ряду оценок, средняя стоимость типовой квартиры в Москве составляет порядка 10 млн руб., таким образом, на типовой кредит можно купить примерно половину типовой квартиры, но при этом надо иметь свои сбережения в объеме 4-5 млн руб. В то же время за 4 млн руб. (чего часто достаточно для покупки нормальной квартиры практически в любом регионе) в столице нельзя купить даже однокомнатную квартиру, – рассказали эксперты.

В столице за четыре миллиона рублей не купить даже однокомнатную квартиру. Фото: из открытых источников

Также большие жилищные кредиты берут в Московской и Сахалинской областях (по 3,6 млн руб.), в Чукотском АО, Санкт-Петербурге и Якутии (более 3 млн руб.). А самыми «экономными» оказались жители Челябинской области – в регионе в среднем кредит не дотягивает до 1,6 млн руб.

Июль: максимум и минимум

В завершение приведем результаты еще одного исследования. В середине 2020 года аналитики «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) зафиксировали в РФ новый ипотечный бум. Кроме объема выдачи ипотеки максимального исторического значения достигли средний срок (200 месяцев) и размер кредитования – 2,5 млн руб. (сумма несколько отличается от показателя РИА Рейтинг. – прим. авт.). Средняя ставка ипотечного жилищного кредита опустилась до исторического летнего минимума в 9% годовых.

Пресс-служба ОКБ уточнила, речь идет о предварительных данных, но и они весьма показательны. Так, объем ИЖК по количеству сделок в июле 2020 года составил 129 тыс. выданных кредитов – на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года.

Наконец, в денежном выражении объем ипотечного жилищного кредитования в России достиг рекордной для летних месяцев суммы в 320 млрд руб., превысив показатели июня на 21%, а прошлогоднего июля – на 53%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стала подспорьем для застройщиков. Фото: из открытых источников

Заметим, что до конца действия в РФ программы льготной ипотеки под 6,5% и менее, которая и позволила ИЖК набрать обороты, еще два с лишним месяца – она действует до ноября. Однако, как свидетельствует проведенный в июле опрос фонда «Общественное мнение», более 60% россиян исключают для себя возможность ипотечного кредитования из-за низкого уровня жизни, больших переплат и недоверия к кредитам вообще. Что еще раз доказывает относительность любой статистики.