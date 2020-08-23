Коронавирус в Томске, последние новости на 24 августа 2020 года: число заразившихся с начала пандемии приближается к 5,3 тыс. человек

Пандемия постепенно отступает. Фото: из открытых источников

На утро 24 августа в Томской области зафиксированы 5 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 45 новых пополнили статистику вчера.

Из вновь заболевших COVID-19 у 22 человек нет симптомов, у 22 наблюдаются признаки ОРВИ, у одного томича диагностирована пневмония. К счастью, за минувшие сутки число летальных исходов осталось неизменным – их по-прежнему 59.

Данные на утро 24 августа. Фото: из открытых источников

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 69,8 % мест. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление сразу 98 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 4 203 человек. В обсерваторе под Томском находятся два человека.

Коэффициент распространения инфекции впервые за последнюю неделю превысил единицу и равен 1,01.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно. До этого времение сохраняется запрет на массовые мероприятия, также пока в регионе закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки.