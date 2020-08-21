Снова в школу: какие изменения ждут томских учеников из-за эпидемии COVID-19?

Первого сентября в Томске в школьные здания смогут войти только первоклассники. Фото: из открытых источников

Никогда еще в стране подготовка к новому учебному году не проходила так напряженно. До недавнего времени даже не было известно, разрешат ли учебным заведениям 1 сентября открыться в очном режиме. Наконец 11 августа на онлайн-совещании у президента министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил: День знаний в учреждениях образования состоится, но с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

Линейки - в особом режиме

В Томской области учебный год начнется в 310 школах и 119 детских садах. В 2020 году губернатор распорядился выделить 30 млн рублей на устранение недочетов по противопожарной и антитеррористической защищенности, а также замечаний Роспотребнадзора. Из этих средств 16 млн рублей потрачено на оснащение школьных столовых - приобретено необходимое оборудование, мебель, посуда.

Безусловно, основное внимание при подготовке к 1 сентября уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как рассказала на пресс-конференции начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич, разработан региональный проект «Чистый кампус», в котором учтены все требования, предусмотренные постановлением главного санврача РФ. В частности, требования к организации учебного процесса прописаны в специальных чек-листах, и перед началом нового учебного года все образовательные учреждения должны будут пройти проверку на соответствие им.

Глава департамента подчеркнула: все томские школы готовы к традиционному формату обучения, но окончательное решение региональный оперативный штаб примет ближе к 1 сентября в зависимости от эпидситуации.

Однако в День знаний торжественные линейки все-таки состоятся «вживую», разумеется, с обязательным соблюдением санитарных норм и требований. Во-первых, они будут организованы по параллелям с соблюдением социальной дистанции между классами. Во-вторых, в здания в этот день войдут только первоклассники (а в 2020 году их в регионе более четырех тысяч).

- Родители подождут детей у школы. Мы также просим, чтобы на торжественной линейке присутствовало не более двух взрослых от одной семьи и каждый был в маске, - сказала И. Грабцевич.

Развести потоки и параллели

Тем временем областные власти вместе с педагогами разрабатывают модельные схемы, по которым будут работать образовательные учреждения в условиях пандемии. «Наша задача - развести потоки учащихся, чтобы исключить массовое скопление детей. Это логистика выстраивания поэтапного прихода в образовательную организацию. Условно, к восьми утра приходят десятиклассники, потому что у них самое большое количество уроков, затем пятиклассники, через час - еще одна параллель», - пояснила Ирина Грабцевич.

Оставаться в маске на уроках дети могут по- желанию. Фото: из открытых источников

В школах, где обучение обычно ведется в одну смену, планируется ввести двухсменный режим. Чтобы уменьшить контакты, дети будут заходить в школу через разные входы (если учреждение большое, их должно быть открыто не менее трех). Кроме того, всех школьников и учителей при входе ждет процедура обязательной термометрии. Тем, у кого обнаружится повышенная температура, нужно будет пройти в отдельное помещение на первом этаже для повторного измерения.

Вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком перед входом в столовую станет обязательным требованием. Кстати, антисептики и мыло должны быть в свободном доступе и в санузлах; на это областная казна выделила дополнительно 120 млн рублей. За счет тех же средств школы приобретут рециркуляторы для обеззараживания воздуха, которые установят в столовых и рекреациях. Организация питания будет проводиться строго по графику, все работники столовых и уборщики обязаны носить маски и перчатки.

По словам главы департамента, обязательным требованием станет и закрепление за каждым классом своей классной комнаты при изучении разных предметов. Таким образом, не школьники будут ходить по кабинетам, а учителя сами придут к ним. Правда, исключение составят предметы, которые требуют особых условий и оснащения кабинета, в частности, химия, физика, информатика.

В новом учебном году в рамках уроков ОБЖ или классных часов пройдут «уроки здоровья», на которых ребят научат ответственному отношению к себе и окружающим. От родителей власти тоже ждут ответственного отношения: к примеру, если сын принес двойку или подрался, не стоит бежать в школу - лучше написать учителю в мессенджер.

Ирина Грабцевич обратилась к взрослым с просьбой отнестись к этому с пониманием: «Мы привыкли, что школа - это открытое место, где всегда ждут родителей. Но сейчас в связи с ограничениями я бы попросила наладить коммуникацию родителей в онлайн-режиме - посредством электронной почты и телефонной связи».