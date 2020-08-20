Учебный год 2020 -2021 в вузах Томска: когда студенты начнут учиться и заселяться в общежития?

Парад студентов традиционно открывал День томича. В этом году не будет ни того, ни другого мероприятия. Фото: из открытых источников

Томск с гордостью носит звание студенческой столицы России – каждый восьмой житель города учится в вузах и ссузах, получать образование в томских «альма матер» приезжают тысячи молодых людей из регионов России и почти 80 стран мира. Традиционно 1 сентября они заполняли университетские корпуса. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в этот процесс. Когда и как начнется новый учебный год для студентов, аспирантов и магистрантов, когда иногородняя и иностранная молодежь сможет заселиться в общежития?

Маски, антисептики, защитные экраны

12 августа Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций принял решение, что все вузы начнут учебный год 1 сентября. Однако с некоторыми ограничениями, прежде всего, вызванными эпидемиологической ситуацией.

Для снижения риска распространения COVID-19, и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, у всех студентов и преподавателей будет не реже двух раз в день измеряться температура, лица с признаками ОРВИ в корпуса допускаться не будут. В аудиториях установят емкости с антисептиками, обеззараживатели воздуха, посещать занятия обучающиеся должны будут в масках. Обеспечение студентов одноразовыми или многоразовыми масками возьмут на себя вузы.

Посещать лекции студенты обязаны в масках. Фото: из открытых источников

Преподаватели во время чтения лекций маски могут не надевать, поскольку находятся от слушателей на безопасной социальной дистанции. В ТГУ в нескольких аудиториях даже установят защитные экраны.

- Это прозрачный пластик или стекло, которым ограждено учебное место, чтобы студенты свели к минимуму контакт друг с другом. Мы проконсультируемся с Роспотребнадзором, можно ли будет снимать за экраном маску, – рассказал проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков.

Все массовые мероприятия в вузах пока либо не будут проводится, либо состоятся в онлайн формате.

Очно, но не все и не сразу

Еще одна особенность нового учебного года – в очном формате он начнется поэтапно. Сначала смогут посещать лекции первокурсники бакалавриата, специалитета и магистратуры, затем к ним присоединятся все остальные.

В ТГУ 7-20 сентября для первокурсников состоятся информационные, просветительские и образовательные мероприятия, 21 сентября начнется обучение в смешанном формате: дни очных занятий и дни с применением дистанционных методов будут чередоваться. Все остальные курсы начнут учиться 2 сентября в онлайне, и лишь с 26 октября запланирован их переход на смешанный формат обучения. Как отметили в вузе, студенты будут учится очно преимущественно в одной аудитории, без переходов по другим корпусам. В учебном помещении будут проводить две-три пары подряд, а затем последует большой перерыв, обработка поверхностей, проветривание, и только после этого в аудиторию сможет зайти следующая группа на две-три пары.

В сентябре- октябре большинство лекций будут проходить в дистанционном формате. Фото: из открытых источников

В СибГМУ с 1 сентября студенты первого курса приступят к занятиям семинарского типа в очном аудиторном формате, лекции будут проводится для них дистанционно. Студенты 2-6 курсов будут пока учиться онлайн.

В ТГПУ в очном формате на учебу 1 сентября выйдут первокурсники и студенты- выпускники. Остальные начнут посещать занятия очно с 21 сентября.

В ТПУ студенты, которые находятся в Томске, будут уже с первых дней сентября посещать занятия в аудиториях. Для студентов, которые пока не приехали и будут прибывать для обучения в Томск поэтапно (в том числе иностранных граждан), будет вестись трансляция занятий в формате видеоконференций. В ТГАСУ при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе, студенты приступят к обучению с 1 сентября в смешанном формате. В ТУСУР также планируют совмещать очные и дистанционные занятия.

Новые правила общежития

Значительную часть томского студенчества составляют жители российских регионов и зарубежных стран. Процесс их заселения в общежития из-за пандемии также претерпел существенные изменения и по срокам, и по требованиям эпидбезопасности. Во всех вузах в общежития первыми заселятся первокурсники, являющиеся гражданами России, и не покидавшие ее пределов за последний месяц.

В общежития заселят вначале первокурсников, они же первыми начнут учиться в очном формате. Фото: из открытых источников

- Массового заселения не будет. После того как появятся приказы на зачисление, мы распределим студентов по общежитиям, организуем информационную рассылку. Первокурсник должен будет позвонить в call-центр, назвать свою фамилию и инженерную школу. Сотрудник call-центра сообщит, в какое общежитие ему предстоит заселиться, и уточнит дату приезда. Чтобы не допустить скопления людей, мы распределим заселение по времени — в общежитие необходимо будет подойти к определенному часу. Студенты также получат рассылку с перечнем документов, которые нужно иметь с собой при заселении, необходимый медосмотр можно будет пройти прямо в общежитии, — рассказала руководитель Центра социальной работы ТПУ Ольга Никифорова.

Иностранные студенты смогту приехать в Томск только после открытия границ. Фото: из открытых источников

Иностранные студенты, учащиеся, находившиеся за пределами России, а также студенты из регионов с неблагополучной эпидситуацией, согласно предписаниям Роспотребнадзора, будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию в специально отведенных для этого обсерваторах и карантинных комнатах. В ТГУ обсерватор разместится в ЖК «Маяк», в ТГАСУ карантинные комнаты будут оборудованы в профилактории и общежитии N5, в ТУСУРе - в общежитии N 4. Кстати, ТУСУР установил на проходных всех своих общежитий термошлюзы, которые автоматически и с высокой точностью фиксируют температуру всех входящих.

На проходных всех общежитий ТУСУРа установлены термошлюзы. Фото: из открытых источников

На 10-12 день нахождения в Томске те, кто сидит «на карантине» должны сдать тест на COVID-19. Если будут выявлены заболевшие, то для них и контактировавших организуется лечение, либо, при отсутствии симптомов, для них продлевается изоляция.

Одна из башен "Маяка" станет обсерватором для иностранных студентов. Фото: из открытых источников

О том, как прошла приемная кампания в томских университетах «КП» подробно расскажет в одном из следующих материалов.