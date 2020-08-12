Где сделать КТ в Томске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

КТ легких - важная часть диагностики внебольничной пневмонии и коронавируса. Фото: из открытых источников

Согласно многочисленным мнениям экспертов, регулярно появляющимся в СМИ, особая опасность COVID -19 заключается в развитии атипичной (вирусной) пневмонии, вызывающей сильные поражения легких. Причем нередко заболевший человек поначалу не ощущает никаких симптомов инфекции, а затем его состояние стремительно ухудшается.

Одним из самых достоверных методов диагностики состояния легких при выявленном коронавирусе или подозрении на него, а также при симптомах внебольничной пневмонии, является компьютерная томография. В отличие от обычного рентгена, при КТ врач получает не двухмерное изображение, а объемное. При томографии рентгеновский луч делает срезы толщиной до 1 мм, что позволяет выявить самое незначительное изменение легочной ткани. Рассказываем, где и на каких условиях в нашем регионе можно пройти это исследование.

При коронавирусе КТ достовернее привычного рентгена. Фото: из открытых источников

Бесплатно: по ОМС и с направлением врача

Сколько КТ- аппаратов насчитывается в медучреждениях региона и в каких именно? Соответствующий запрос мы направили в департамент здравоохранения Томской области.

Согласно ответу его пресс-службы, в учреждениях, подведомственных облздраву, в настоящее время находится 10 компьютерных томографов.

В районах области компьютерная томография легких по полису ОМС (бесплатно) проводится в Асиновской, Колпашевской, Кривошеинской районных больницах, Стрежевской городской больнице. В Томске по полису ОМС такое обследование выполняют в Больнице скорой медицинской помощи, Больнице скорой медицинской помощи №2, Томском областном онкологическом диспансере, Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре, Томской областной клинической больнице, а также - с конца июля - в медсанчасти № 2.

- Компьютерная томография проводится по направлению лечащего врача по различным заболеваниям, в том числе при наличии признаков респираторного заболевания. На исследование направляются пациенты, обратившиеся в ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», медицинские организации региона, а также пациенты, проходящие лечение в стационарах Томской области. В сложившейся эпидемиологической ситуации для прохождения КТ предъявление документов не является обязательным. По состоянию на 4 августа 2020 года в Томской области проведено более 6 000 компьютерных томографий легких, - говорится в ответе на запрос «КП». При этом специалисты департамента отметили, что не располагают информацией о наличии томографов в частных и федеральных медицинских организациях региона.

Очереди из «скорых»

Начиная с апреля, все пациенты в Томске с подозрением на COVID-19 (или уже имеющие этот диагноз), поступившие по скорой помощи, проходили компьютерную томографию в частной клинике на улице Больничной. Как поясняли в региональном оперштабе, это было сделано с целью минимизации угрозы распространения инфекции в других медицинских учреждениях областной столицы и снижения нагрузки на коечныи фонд «ковидных» стационаров. В июне-июле у дверей клиники появлялись километровые очереди из машин «скорой помощи». 22 июля стал последним днем работы службы КТ-диагностики частного медучреждения для пациентов «скорой»: с 23-го числа отделение рентгенодиагностики начало работать в обычном режиме.

В июне-июле у ЦКБ "Больничная" стояли очередм из машин скорой помощи, привезших пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Фото: из открытых источников

- За время работы в таком режиме было проведено несколько тысяч исследовании жителям города Томска и области по полису ОМС, при этом не заболел ни один сотрудник клиники, работающии в «краснои зоне», - сообщила пресс-служба клиники «Больничная», подводя итоги ее работы в условиях пандемии. Поток пациентов, прежде поступавший туда, был направлен в МСЧ № 2, где в конце июля заработал собственный томограф. 49 млн рублей на приобретение аппарата были выделены из федеральной казны, монтаж оборудования стартовал в первые дни июля и занял три недели.

- Новый компьютерный томограф, диагностику на котором будут проходить томичи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19, стал завершающим звеном в схеме обследования наших пациентов. До появления оборудования пациенты проходили томографию по полисам ОМС в частной клинике, но это занимало дополнительное время. Теперь у нас действует полный цикл диагностики, - пояснил главный врач медико-санитарной части № 2 Алексей Михленко.

Напомним, на базе 2-й медсанчасти в апреле был развернут респираторный госпиталь. Главврач также отметил, что возможности аппарата позволяют делать томографию различных органов и тканей, а также скелета, что востребовано при регулярных дежурствах по «скорой помощи».

В МСЧ N 2, где развернут самый большой в Томске респираторный госпиталь, теперь тоже есть томограф. Фото: из открытых источников

Готовим денежки

Томичи, которые не хотят тратить время, но желают быстро убедиться в том, что опасный вирус не поселился в легких, есть возможность пройти КТ платно. Сделать это можно по-прежнему в ЦКБ «Больничная» (стоимость обследования составит 2 831 руб.), в Лечебно-диагностическом центре (3 800 руб.), Томском онкодиспансере (3 250 руб., потребуется справка об отсутствии COVID-19), в центре МРТ «Лидер» (4 500 руб., по направлению от врача), в медицинском центре клиник СибГМУ «Профессор» (2 480 руб., потребуется направление от врача). Другие подробности можно узнать в регистратурах медучреждений.В НИИ онкологии, где также имеется компьютерный томограф, «сторонних» пациентов пока не принимают.