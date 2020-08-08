Коронавирус в Томске, последние новости на 9 августа 2020 года: выздоровевших больше заболевших, коэффициент распространения выше единицы

Режим повышенной готовности действует в регионе до 31 августа. Фото: из открытых источников

На утро 9 августа в Томской области выявлено 4 576 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 51 случай подтвердился вчера.

Из вновь заболевших у 14 инфекция протекает бессимптомно, у 28 имеются признаки ОРВИ, у девяти диагностирована пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление от коронавируса еще 63 человек. Суточный показатель выздоровевших вновь превысил число новых случаев. Всего в Томской области уже победили «корону» 3161 человек.

В обсерваторах под Томском находятся на карантине 46 вынужденных постояльцев.

На утро 9 августа статистика такая. Фото: из открытых источников

По данным оперштаба в коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных насчитывается 67,9% свободных мест. Охват тестированием населения составляет 291,3 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения инфекции снова выше единицы. Сейчас он равен 1,05 (вчера был 0,98). Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для поэтапного снятия ограничений режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 31 августа включительно.