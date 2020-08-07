Из Самуськов – в Ледовитый океан: томские судостроители спустили на воду уже вторую морскую баржу

Баржи, построенные в Самуськах, будут перевозить грузы на Северном морском пути. Фото: из открытых источников

Где Томск, а где море, скажет кто-то... Между тем сегодня, несколько часов назад, неподалеку от областного центра состоялся торжественный спуск на воду крупнотоннажной баржи – и не какой-нибудь, а именно морской. Грузовое судно, построенное на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе, вскоре уйдет в свой первый рабочий рейс на Крайний Север.

От Томи до северных морей

Согласно сайту Самусьского ССРЗ, за более чем столетнюю историю предприятия было построено более 350 судов, отремонтировано – несколько тысяч. 7 августа 2020 года эту флотилию пополнила крупнотоннажная баржа ТК-2502. А месяцем ранее с заводского слипа была спущена ее «близняшка» – такая же грузовая махина длиной почти в 100 метров.

Разумеется, заказчик, которым выступило АО «Томская судоходная компания», задумался о строительстве крупнотоннажных грузовых судов не случайно.

– Появилась востребованность в перевозке грузов в северных морях, – поясняет председатель совета директоров общества Владимир Кноль. – На российском севере идет активное освоение территорий, развитие нефтяных и газовых промыслов, строительство терминалов. И томичи участвуют в реализации этих проектов – доставляют грузы от изготовителя к конечному потребителю.

По традиции о борт нового корабля необходимо разбить бутылку шампанского. Фото: Антонина Ленская

Две морских баржи судостроители из Самуськов изготовили в кратчайшие сроки, все за девять месяцев. На сегодняшний день это самые крупные суда, построенные на предприятии, при всей его богатейшей производственной истории. Надо учесть при этом, что основный массив работы пришелся на весну-лето 2020 года, осложненные пандемией коронавируса. Но и мощностей завода хватило для столь масштабного заказа (хотя работали на пределе, не скрывают судостроители), и, главное, уложились точно в срок.

Такие крупнотоннажные баржи предназначены для перевозки негабаритных грузов, железнодорожных изделий, автомобильной и специальной техники, строительных материалов, оборудования различного назначения.

Уже в середине августа вместе с морским буксиром «Маршал Василевский» новая томская баржа уйдет с грузом в свой первый рейс. Ей предстоит бороздить холодные воды Северного Ледовитого океана, от Карских Ворот до Берингова пролива.

Длина этой махины – крупнотоннажной баржи ТК-2502 – почти сто метров. Фото: Антонина Ленская

Через трудности – к радости

Сдача в эксплуатацию любого судна, даже небольшого катера, – всегда заметное событие для ССРЗ. Ну а сегодня спуск на воду 100-метровой баржи стал праздником для заводчан, с поздравлениями и музыкой на берегу.

Прежде чем «дать отмашку», слово взял директор ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» Николай Вдовенко:

– Мы приступили к строительству двух барж в ноябре 2019 года. Все работы выполнены согласно техническому заданию заказчика, точно в поставленные сроки, несмотря на сложную эпидобстановку. Это рекордные для нас объекты, как по габаритам, так и по доковому весу. Были трудности, но благодаря высококвалифицированным специалистам завода мы успешно их преодолели… Спасибо, что разделили с нами эту радость!

По словам директора ССРЗ, сейчас с заказчиками обсуждается трехлетний контракт на строительство десяти подобных барж. Уже на стадии подписания договор на изготовление двух единиц обстановочного флота для администрации водных путей Енисейского бассейна; сдать суда планируется в августе следующего года.

Для работников судостроительного завода спуск судна на воду – это праздник. Фото: Антонина Ленская

Что касается новой баржи, осталось провести испытания по заполнению сухих трюмов для проверки их на герметичность и выполнить завершающие малярные работы. Последним этапом перед отправкой на север станет опыт кренования судна (так называют наиболее точный способ определения нагрузки и остойчивости корабля на плаву), который проведут в присутствии эксперта Российского речного регистра.

Семь футов под килем

В торжественной церемонии спуска баржи принял участие заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

– Сегодня ССРЗ спускает на воду действительно уникальное судно, – отметил он. – Мы гордимся, что на территории Томской области есть завод, профессиональный коллектив которого способен справиться с любыми поставленными задачами. Гордимся, что наши речники будут участвовать в дальнейшем освоении северных просторов России!

Говоря о значимости сегодняшнего события для экономики региона, вице-губернатор подчеркнул: подобные заказы означают загрузку предприятия, а значит, налоговые отчисления и рабочие места, в первую очередь, для жителей поселка Самусь.

Вице-губернатор Игорь Шатурный обсудил с Владимиром Кнолем перспективы томского судоходства. Фото: Антонина Ленская

…Что ж, кульминация не заставила себя ждать. Наши речники и судостроители уважают традиции, заложенные дедами и прадедами. Так что церемония не могла обойтись без бутылки шампанского, которая звонко – с первого раза, как положено! – разбилась о борт новенького судна. Теперь у него есть «крестная мать»: выполнить эту почетную миссию доверили заместителю главного бухгалтера завода Елене Новицкой.

Дружные аплодисменты, непременные пожелания («семь футов под килем», «большому кораблю – большое плавание»): сегодня у томского судостроения и впрямь праздник. Но, пожалуй, еще важнее, что у завода, за плечами которого десятки лет честной работы, есть новые заказы и новые перспективы.