2020-08-05T07:18:25+03:00
Коронавирус Covid-19

«Четыре месяца на суше, теряется форма…»: родители юных пловцов Томска просят разрешить их детям тренировки

В Сети появилось еще одно обращение к губернатору Томской области, связанное с последствиями коронавирусных ограничений
Алиса Селезнева
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Юные пловцы с нетерпением ждут вовзращения в бассейны.Юные пловцы с нетерпением ждут вовзращения в бассейны.Фото: из открытых источников
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На днях на сайте change.org. появилась петиция, адресованная губернатору Сергею Жвачкину , Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту, а также региональной Федерации плавания.

Ее автор, Ольга Шубина, просит разрешить юным томским пловцам, занимающимся в спортивных секциях, проводить тренировки в бассейнах. Напомним, 28 июля, после четырехмесячного перерыва, связанного с эпидемией COVID-19, в Томске вновь разрешили открыться бассейнам, фитнес-клубам и спортивным залам. Однако на их деятельность наложен ряд ограничений. Так, тренироваться пока не могут томичи старше 65 лет и еще дети до 14-ти. Инициатор петиции и те, кто ее поддержал, просят отменить запрет хотя бы для тех ребятишек, кто имеет разряды и отстаивает честь региона на соревнованиях.

- Есть дети, которые в 14 лет не имеют достижений, а есть те, которые уже в 10 лет имеют взрослые разряды. Поэтому, считаю, что ограничение нужно сделать не по возрасту, а хотя бы по спортивному разряду, - убеждена автор обращения.

В первую очередь, речь идет о команде Томской областной СШОР по плаванию под руководством тренера Николаева В.И., которая активно участвует в местных и выездных соревнованиях.

Сборная пловцов из Томской областной СШОР не раз успешно выступала на престижных турнирах. Фото: из открытых источников

Сборная пловцов из Томской областной СШОР не раз успешно выступала на престижных турнирах.Фото: из открытых источников

– В соревнованиях Детской Лиги Плавания Сибири 2019 наши дети завоевали рекордное количество медалей. Первый этап 2020 года тоже был пройден очень успешно и команда стала уверенно претендовать на большое количество побед и в остальных этапах. Впереди и другие более серьезные соревнования, на которых предстоит бороться с участниками из других городов и регионов. К сожалению, из-за эпидемии COVID-19 спортсмены уже 4 месяца вынуждены тренироваться на суше. Восстановиться после длительного отсутствия тренировок в воде крайне сложно! А в это время соперники из соседних регионов давно приступили к занятиям и готовятся к предстоящим соревнованиям! Не дайте детям-спортсменам Томска окончательно потерять спортивную форму. Измените ограничение по возрасту на ограничение по разряду! Допустите к занятиям юных пловцов!, - просит автор петиции губернатора и чиновников. На данный момент обращение поддержали около 250 человек. Часть из них оставили свои эмоциональные комментарии.

- Речь идёт не о любительском посещении бассейна. Эти дети занимаются плаванием половину своей жизни, с 5-6 лет. В свои 11-12 лет все участники группы без исключения имеют уже не юношеские, а взрослые спортивные разряды. Группа второй год подряд принимает участие в региональных всероссийских серьёзных соревнованиях, регулярно занимает там призовые места. В настоящее время регионы-соперники уже давно активно тренируются. Всероссийская Федерация Плавания, ввиду выхода из карантина большинства регионов, опубликовала корректировочный календарь соревнований на 2020 год, по которому проведение всех важных соревнований запланировано до конца этого года. Для участия в этих соревнованиях крайне важно начинать вновь тренироваться уже сегодня!! До слез обидно будет пропустить все соревнования, являясь по Сибирскому округу главными соперниками своим сверстникам, – написала Анна Ветова.

Дорожка бассейна-путь к здоровью

Петицию поддерживают не только родители юных спортсменов- разрядников из Томской СШОР, но и те, чьи дети занимаются в обычных секциях и не готовятся к состязаниям.

- Моей дочке 6,5 лет, два года она занимается плаванием и на дорожке бассейна уже обгоняет некоторых взрослых. Что дает бассейн? Прежде всего — крепкий иммунитет. После того, как дочь стала заниматься, она практически не болеет простудами. Кроме того, плавание укрепляет все группы мышц, улучшает осанку. Но с апреля бассейны закрыты для посещения. При этом в отличие от других видов спорта заменить плавание уличными тренировками невозможно. Открытые водоемы в Сибири пригодны для плавания лишь короткое время. Скоро начнется осенне-зимний сезон, и очень хочется укрепить иммунитет ребенка до его начала. Один из лучших способов для этого — плавание. Однако открыв бассейны для взрослых, власть оставила их двери закрытыми для детей до 14 лет — детсадовцев и школьников. Считаю это ошибкой, которая может негативно сказаться на здоровье наших детей, - поделилась с журналистами «КП» Елена Семенова, чья дочка занимается в «Акватике».

Регулярные занятия плаванием - один из лучших способов укрепить здоровье ребенка. Фото: из открытых источников

Регулярные занятия плаванием - один из лучших способов укрепить здоровье ребенка.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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