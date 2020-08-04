«Жирный минус для всех»: управляющие томскими кинотеатрами просят губернатора разрешить открытие своих заведений

28 марта 2020 года в Томской области в связи с пандемией коронавирусной инфекции была приостановлена деятельность всех кинотеатров. Вчера, 3 августа, управляющие кинотеатрами Kinopolis, «Киномакс», Goodwin Cinema, «Октябрь», «Мир» и кинозалом развлекательного центра «Fакел» подписали открытое письмо к губернатору Сергею Жвачкину, в котором просят дать разрешение на открытие своих заведений.

По России кинозалы начали открываться с 1 августа. Так, зрители уже могут провести время за просмотром фильмов в Москве, в Ленинградской области, Волгодонске, Кургане, Курске, Ростове-на-Дону, Туле, Ульяновске, Ростове и других городах. В нашей области только одно заведение смогло официально начать работу - «Кафе на крыше», где показ фильмов проходит на открытом воздухе. Но закрытые помещения все еще ждут разрешения оперштаба.

фото: кинотеатр «Киномакс».Фото: из открытых источников

Убытки нарастают с каждым днем

Как подчеркивается в открытом обращении к губернатору, томские и северские кинотеатры имеют возможность соблюдать все меры безопасности, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

- Мы готовы реально, а не формально выполнять требования и рекомендации Роспотребнадзора, а именно: соблюдение дистанции между зрителями, «шахматная» рассадка, ограничение максимальной численности зрителей на сеансе, разделение потоков зрителей при входе и выходе посредством использования запасных выходов, увеличенный интервал между сеансами для более тщательной санитарной обработки залов, усиленный санитарный режим сотрудников, бесконтактная оплата билетов online и offline в кассе, бесконтактный контроль входа в зал, - в частности, говорится в письме.

По словам владельцев, за то время, пока работа кинотеатров приостановлена, предприниматели понесли колоссальные экономические убытки.

- Это один большой жирный минус для всех. Ежедневные потери, которые могут привести к закрытию бизнеса. Не думаю, что нас откроют раньше сентября, - поделился ранее с редакцией «КП-Томск» один из директоров.

При этом не все заведения города полностью прекратили свою деятельность (хотя и скучают по зрителям). Так, кинотеатр «Киномакс» после запрета на работу заменил в одном из залов экранное полотно, установил новые кресла повышенной комфортности, поменял ковровое покрытие и увеличил число мест в зале.

А что будут показывать?

Действительно, и в России, и в мире были отменены релизы большинства обещанных новых фильмов. Как отмечают сотрудники кинотеатров, даже если бы им разрешили работать раньше, было бы непросто предложить зрителям просмотр интересных новинок. Но постепенно ситуация меняется: прокатчики начинают возвращать показ «свежих» картин.

Однако привлекать новинками зрителей даже не особо требуется. Согласно исследованию Фонда кино, больше трети опрошенных россиян были готовы пойти в кино сразу после открытия, и даже 67% родителей отпустили бы в кинотеатры детей в ближайшие два месяца. При этом 70% людей пошли бы в залы только при условии, что в них обеспечены меры безопасности.

Собственно, российские кинотеатры это предусмотрели. Так, они совместно с дистрибьюторами и продюсерами кино запустили совместную отраслевую информационную кампанию #идемвкино. На единой платформе они рассказали о стандартах безопасности, которые соблюдаются в кинотеатрах.

Повторим, в открытом письме томские кинопрокатчики также говорят о том, что готовы полностью соблюдать все требования безопасности. У них для этого есть все условия. Да и за неделю до своего закрытия весной они обеспечивали безопасность зрителей: проверяли температуру у сотрудников, дезинфицировали поверхности, установили емкости с антисептиками, ограничили количество людей на одном сеансе.

И сейчас представители отрасли надеются, что на очередном заседании оперативный штаб все же рассмотрит вопрос о снятии запрета на деятельность кинотеатров в Томской области.