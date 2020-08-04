Огнеборец-рекордсмен: в пожарной охране Томска служит четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту
Заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту… Это лишь часть спортивных регалий Владимира Полянского, водителя пожарно-спасательной части № 5 города Томска.
Гиревым спортом он начал заниматься в шестом классе – в секции, куда его привел старший брат Николай. Позже интерес Полянского–старшего угас, а вот младший продолжил свой спортивный путь.
После школы Владимир поступил в Томский государственный педагогический университет на факультет физической культуры и спорта, где продолжил заниматься любимым гиревым спортом.
- В 2007 году, окончив вуз, я призвался в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Службу проходил в 6-й армии ВВС в Санкт-Петербурге. С 2008 года сам стал тренировать сборную Томского государственного университета. Среди моих воспитанников – девять мастеров спорта России и один мастер спорта России международного класса. В 2010 году уволен из вооруженных сил в запас, - рассказал титулованный спортсмен и тренер на странице ГУ МЧС по Томской области в соцсети «Вконтакте».
На службу в МЧС России Владимир пришел в 2011 году вслед за старшим братом. Николай служит в пожарно-спасательной части № 5 города Томска с 2004 года и сейчас занимает должность помощника начальника караула. Отец братьев Полянских, кстати, тоже пожарный. Семейная династия…
- Иногда дежурство выпадает именно на дни тренировок. Тогда приходится пропускать занятия, переносить их на другое время. Хотя гири есть и в расположении части, что позволяет не терять форму, -продолжает свой рассказ Владимир.
Помимо студентов, водитель пожарного автомобиля тренирует и своих сослуживцев. Наличие гирь в части успешно этому способствует. Как признается спортсмен, среди коллег были те, чей интерес к занятиям быстро угасал, но тех, кто занимается с ним не один год, все же больше.
- Воля, стремление и упорство помогают человеку добиться успеха в любой сфере, - убежден Владимир Полянский. Состоялся он и в семейной жизни: счастливо женат, воспитывает двух дочерей.
Гиревым спортом Владимир занимается с детства.Фото: из открытых источников
Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU