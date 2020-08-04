2020-08-04T09:48:04+03:00
Общество

Огнеборец-рекордсмен: в пожарной охране Томска служит четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту

Владимир Полянский также неоднократно побеждал на первенствах России и Европы
Алиса Селезнева
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Титулованный спортсмен трудится в пожарной охране Томска и является продолжателем семейной династии.Титулованный спортсмен трудится в пожарной охране Томска и является продолжателем семейной династии.Фото: из открытых источников
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Заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира по гиревому спорту… Это лишь часть спортивных регалий Владимира Полянского, водителя пожарно-спасательной части № 5 города Томска.

Гиревым спортом он начал заниматься в шестом классе – в секции, куда его привел старший брат Николай. Позже интерес Полянского–старшего угас, а вот младший продолжил свой спортивный путь.

После школы Владимир поступил в Томский государственный педагогический университет на факультет физической культуры и спорта, где продолжил заниматься любимым гиревым спортом.

- В 2007 году, окончив вуз, я призвался в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Службу проходил в 6-й армии ВВС в Санкт-Петербурге. С 2008 года сам стал тренировать сборную Томского государственного университета. Среди моих воспитанников – девять мастеров спорта России и один мастер спорта России международного класса. В 2010 году уволен из вооруженных сил в запас, - рассказал титулованный спортсмен и тренер на странице ГУ МЧС по Томской области в соцсети «Вконтакте».

На службу в МЧС России Владимир пришел в 2011 году вслед за старшим братом. Николай служит в пожарно-спасательной части № 5 города Томска с 2004 года и сейчас занимает должность помощника начальника караула. Отец братьев Полянских, кстати, тоже пожарный. Семейная династия…

- Иногда дежурство выпадает именно на дни тренировок. Тогда приходится пропускать занятия, переносить их на другое время. Хотя гири есть и в расположении части, что позволяет не терять форму, -продолжает свой рассказ Владимир.

Помимо студентов, водитель пожарного автомобиля тренирует и своих сослуживцев. Наличие гирь в части успешно этому способствует. Как признается спортсмен, среди коллег были те, чей интерес к занятиям быстро угасал, но тех, кто занимается с ним не один год, все же больше.

- Воля, стремление и упорство помогают человеку добиться успеха в любой сфере, - убежден Владимир Полянский. Состоялся он и в семейной жизни: счастливо женат, воспитывает двух дочерей.

Гиревым спортом Владимир занимается с детства. Фото: из открытых источников

Гиревым спортом Владимир занимается с детства.Фото: из открытых источников

Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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