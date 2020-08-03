2020-08-03T10:21:39+03:00
Здоровье

"Пазл" из оболочек глаза: томские медики провели сложнейшую операцию и спасли зрение 10-летнему мальчику

Специалисты ТОКБ восстанавливали глаз в два этапа
Алина Пермякова
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Ребенок сильно поранился осколками стекла.Ребенок сильно поранился осколками стекла.Фото: Из материалов пресс-службы
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Врачи Томской областной клинической больницы успешно провели сложную операцию по реконструкции глаза 10-летнему ребенку, сохранив ему возможность видеть. Ранее он получил травму, поранившись осколками стекла.

Мальчик травмировался в одну из июльских суббот, когда отдыхал с семьей на даче в 70 километрах от Томска.

– Сын играл с ребятишками, лежало стекло, дети подбежали и бросили на него камень, после чего осколок отскочил Илье в глаз. Он подошел ко мне и сказал, что ничего не видит. Правый глаз был просто мутный, травма была не заметна, – рассказал журналистам Денис Антонюк, отец мальчика.

Семья сразу же поехала в ОКБ, где дежурный офтальмолог оказал первую помощь, проведя экстренную операцию. Через два дня пациента снова повезли в операционную, чтобы осуществить реконструкцию глаза. Ее проводила офтальмологическая врачебная бригада в составе офтальмохирурга, кандидата медицинских наук Алексея Екимова и заведующего отделением анестезиологии-реанимации Сергея Козыренко.

Ювелирная работа

– Кусок стекла разрезал глаз Ильи острыми краями – это было тяжелое ранение роговицы с выпадением оболочек глаза. Рана очень сложная: это не просто разрез, а многолепестковая рана, когда роговицу пришлось собирать буквально по лоскуткам. В результате нам удалось полностью восстановить соотношение всех внутренних оболочек глаза, – рассказал Екимов.

Врач также отмечает, что пациенту повезло: хрусталик не был травмирован осколками стекла. Во время операции хирургам также удалось его не задеть.

– Специалисты провели ювелирную работу: выполнили операцию, направленную на реконструкцию передней камеры правого глаза и восстановление его правильной анатомии, – отметила заведующая офтальмологическим медицинским центром Елманова Ирина.

Все манипуляции выполнялись внутри глаза с помощью микроскопа и с использованием высококачественного микрохирургического инструментария.

В результате были восстановлены анатомия глаза и зрение. Фото: Из материалов пресс-службы

В результате были восстановлены анатомия глаза и зрение.Фото: Из материалов пресс-службы

Сейчас мальчик видит, но врачи отмечают, что ему может быть необходим второй этап лечения. Он выписан из стационара и наблюдается амбулаторно у детского офтальмолога медицинского офтальмологического центра ТОКБ.

– Конечно, мы сперва испугались, были бессонные ночи, операция, общий наркоз. Но сейчас все хорошо, глаз восстанавливается, сейчас врач посмотрел – пять строчек в таблице для проверки остроты зрения уже Илья видит. Спасибо врачам, специалисты хорошие, мы очень им благодарны, – поделился папа мальчика.

Алексей Екимов не исключает снижение зрения у ребенка, так как неизбежен посттравматический рубец. Но сохраняется надежда, что степень его снижения будет невыраженной, поскольку сохранились зрительные функции глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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