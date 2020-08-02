2020-08-02T14:36:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 3 августа 2020 года: в «ковидных» стационарах свободно почти 70% мест

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 3 августа 2020 года
Алиса Селезнева
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Число свободных коек в стационарах растет.Число свободных коек в стационарах растет.Фото: из открытых источников
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На утро 3 августа в Томской области зафиксирован 4 261 случай заражения случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 51 новый больной пополнил «коронную» статистику вчера.

-Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 12-ти человек диагностирована пневмония, у 20-ти имеются признаки ОРВИ, у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно, - сообщил в воскресенье региональный оперштаб.

К сожалению, вчерашний день, как и пять предыдущих на неделе, принес печальные известия: от коронавируса скончался еще один наш земляк. Таким образом, число жертв пандем достигло 38 человек.

--Смерть от коронавируса наступила у пациента, входящего в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В результате инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с крайне тяжелым течением, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, - сообщили подробности представители регионального оперштаба, - прокомментировали в региональном оперштабе.

На утро 3 августа статистика такая. Фото: из открытых источников

На утро 3 августа статистика такая.Фото: из открытых источников

Из хороших новостей: число выздоровевших продолжает расти, за минувшие сутки их снова больше чем заболевших – 57 и 51 соответственно. На сегодняшний день уже победил «корону» 2781 житель региона. В обсерваторах на карантине осталось всего 26 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения COVID-больных, растет число свободных мест : их уже насчитывается 68,7% . Охват тестированием составляет 319 на 100 тысяч населения (вчера было 314). Коэффициент распространения инфекции понизился и снова вплотную приблизился к единице. Он равен 1,01. Напомним, значение данного показателя ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности, который действует до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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