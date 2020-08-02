Наследники Победы, томичи!

Без срока давности

Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла определили исход самой страшной войны в истории человечества. Год памяти и славы призван напомнить каждому, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа. Ее 75-летие, которое россияне отметили 9 Мая, стало поводом еще раз обратиться к семейной истории и истории своей страны, узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. Безусловно, важная роль в этом принадлежит учебным заведениям и учреждениям дополнительного образования.

- В 2020 году уже прошли и еще пройдут патриотические акции, важные для воспитания подрастающего поколения, - говорит заместитель начальника департамента общего образования Томской области Елена Вторина. - Так, весной наши школьники успешно участвовали во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». Работа Владислава Осипова из Кожевниковской школы № 2 войдет во всероссийский сборник сочинений финалистов, он приглашен на торжественную церемонию награждения в Москве.

В Томском кадетском корпусе учащимися на основе изучения исторических материалов созданы карты «Боевой путь соединений и частей, сформированных в Томске» (166-й, 370-й стрелковых и 79-й, 19-й, 92-й гвардейских дивизий, 48-го артиллерийского полка) и «Боевые действия советских войск под Ленинградом в первой половине 1942 года».

В музеях томских школ № 28, 34, 32 много лет ведется работа по изучению боевых подвигов воинов 79-й и 19-й гвардейских стрелковых дивизий. Подвигам тружеников тыла посвящен музей в Заозерной СОШ № 16, где созданы экспозиции предприятий, эвакуированных в Томск из Москвы, Ленинграда и других промышленных центров. О трудовых свершениях тылового города рассказывают экспозиции лесопромышленного комбината, карандашной фабрики, «Томских мельницах», мясокомбината, химфармзавода.

В школьных музеях уже много лет ведется работа по изучению боевых подвигов воинов-томичей.Фото: из открытых источников

В апреле 2019-го была открыта стела на том месте, где раньше была деревня Ставское - родина нашего земляка Федора Матвеевича Зинченко, Героя Советского Союза. Дети и внуки участников штурма Рейхстага посадили там кедры, а уход за памятником и саженцами взяли на себя ребята из Иштанской основной школы.

Все это легло в основу регионального образовательного проекта «Дорогами томских дивизий. Томск тыловой», основная цель которого - патриотическое воспитание детей и подростков, изучающих боевые и трудовые подвиги земляков. «Сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто еще только родится на этой земле, - прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. Передавать это из поколения в поколение не только наш нравственный долг, но и наша гражданская ответственность», - подчеркивает Елена Вторина.

Памяти - будьте достойны!

Значимым воспитательным событием в системе общего образования стал областной конкурс сочинений «Наследники Победы. Томичи», в котором приняли участие несколько сотен школьников.

Искренние, трогающие до слез творческие работы, авторами которых стали томские мальчишки и девчонки, опровергают мнение о современной молодежи, якобы равнодушной к памяти предков и героическому прошлому нашей Родины. Подростки сумели наполнить понятие «патриотизм» живым смыслом, оценивая события Великой Отечественной войны через семейную историю, воспоминания родных и близких, протягивая «времен связующую нить».

Идея областного конкурса сочинений «Наследники Победы» родилась в стенах Томского кадетского корпуса.Фото: из открытых источников

Конкурс сочинений проходил с 25 февраля по 24 апреля под эгидой департамента общего образования Томской области, а его итоги были подведены накануне Дня Победы. Это стало завершением целого ряда патриотических мероприятий, в которых старшеклассники участвовали вместе с педагогами и представителями общественных организаций.

Отправной точкой стал выход в свет документального фильма «Наследники Победы. Томичи». Кадетский корпус и Томское отделение РСВА во главе с Михаилом Колмаковым инициировали его создание в связи с грядущим 75-летием Победы, а также 35-летием поискового отряда «Прометей», которым руководит Иван Харченко.

- В фильме ветераны ВОВ, участники локальных современных конфликтов и наши кадеты размышляют о сложной, порой трагической истории России, о воинском долге, чести, мужестве, - говорит заместитель директора Томской кадетской школы-интерната Кристина Джус. - Из рассказов становится понятно, почему именно в Томске зародился и пошел по всему миру «Бессмертный полк», почему здесь работает один из старейших поисковых отрядов страны «Прометей», почему военно-исторические фильмы, снятые нашими документалистами, получают широкое признание. Томская область является одним из флагманов сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

Премьера фильма состоялась в октябре прошлого года. В течение нескольких месяцев его посмотрели школьники не только в Томске и районах, но и в Новосибирской и Кемеровской областях, в Волгограде, Санкт-Петербурге. «Самое важное, что зрительская аудитория смотрит фильм затаив дыхание. Его идеи проникают в души и сердца зрителей, побуждая их задуматься над ответом на вопрос: «А являюсь ли я сам наследником Победы?», - считает автор и режиссер Ольга Пасько.

«Золотая коллекция»

По итогам просмотра организаторы предлагали учащимся ответить на ряд вопросов в форме небольшого эссе. Дети размышляли: повели бы себя современники так же, как герои былых времен? Как трансформировались понятия о патриотизме, чести, Родине со времен Великой Отечественной? Как сберегается память об участниках войны? Считает ли себя нынешнее поколение наследниками той Победы?

Отклик от юных зрителей был получен широкий, а главное, искренний. Так, после анализа школьных эссе и родилась идея провести уже полноценный творческий конкурс. Инициативу поддержали ветераны-афганцы, дал «добро» и профильный департамент. Наконец, в феврале был объявлен областной конкурс сочинений под названием «Наследники Победы. Томичи».

Всего на конкурс поступило 385 авторских работ со всей Томской области. Заметим, что каждая была зашифрована и проверялась тремя экспертами. В апреле 57 конкурсных работ были предложены широкой общественности для народного онлайн-голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек.

Общий рейтинг составлялся по двум возрастным группам (7-9-е и 10-11-е классы) и двум номинациям: «Сохраняя память о подвиге поколения победителей» и «Наследники Победы». Лучшие работы вошли в сборник, который справедливо назвать «золотой коллекцией сочинений». Кстати, проиллюстрировали его сверстники авторов - ребята из Губернаторского Светленского лицея и Томского кадетского корпуса.

Планировалось, что его презентация - вместе с награждением победителей - состоится 22 июня, но коррективы внесла общая эпидситуация в стране. Однако в оргкомитете уверены: талантливые юные авторы получат дипломы, а их наставники - заслуженные благодарности. «Важно, что это не просто разовая акция, приуроченная к юбилею, - отметила Кристина Джус. - Согласно положению, впредь конкурс будет проводиться ежегодно».