Имена на карте малой родины

Пожалуй, на карте любого населенного пункта есть названия, которые напоминают людям об односельчанах, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. Улица имени Бодажкова и Коробовых, имени братьев Гребневых и братьев Ефимовых - в одном только в Томском районе в именах таких улиц и переулков увековечена память о более чем сотне фронтовиков. Кто-то из них пришел с войны живым и потом еще долго трудился на родной земле, а кто-то остался на поле боя.

Экскурсии по деревням и селам

В Год памяти и славы в Томском районе был реализован проект, посвященный 75-летию Победы, который так и называется - «Памяти земляков». Он рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы на территории предместья.

Этот проект возник по инициативе руководителя музея истории образования Томского района Светланы Вершининой. Он помогает привлечь внимание детей и подростков к истории малой родины, родных деревень и сел. В начале года прошло полтора десятка встреч ребят с ветеранами, старожилами, краеведами, сотрудниками сельских библиотек и домов культуры. До начала ограничительных мер и приостановки проведения массовых мероприятий школьники района проехали по разным сельским поселениям и узнали о судьбах местных фронтовиков.

- Начинались такие встречи с экскурсии по улице, названной именем героя, - рассказывает Светлана Федоровна. - Например, когда речь шла о Герое Социалистического Труда Дмитрии Бодажкове, тоже ветеране войны, ребята сначала побывали в Рыбалове, на улице его имени, у дома, где жил Дмитрий Петрович. А потом в зале Центра культуры состоялась небольшая конференция, посвященная памяти этого руководителя, немало сделавшего для района.

Юные экскурсоводы отлично знают материал о героях-земляках, выступают с докладами о них и на областных, и на всероссийских мероприятиях. В проекте участвовали ребята и руководители музеев из Зоркальцева, Черной Речки, Нелюбина, Межениновки, Мазалова, Вершинина и Богашева, было охвачено несколько сотен школьников! «В этом году пришлось внести коррективы и в некоторых конкурсах поучаствовать в онлайн-режиме, но это не помеха делу, работа продолжается, - говорит собеседница. - Когда режим ограничений снимут, ребята проведут экскурсии в Корнилове и Поросине».

Центр притяжения - библиотека

Светлана Вершинина и юные экскурсоводы из Томского района работают в постоянном взаимодействии с сотрудниками Кисловской сельской библиотеки, недавно получившей статус модельной. Ее заведующая Галина Кочурова включает в план работы мероприятия, нацеленные на патриотическое воспитание школьников. Это тематические выставки, поэтические вечера, обсуждения новых книг, подготовка участников к конкурсам юных чтецов.

Площадки для проведения разные - Центр культуры, местная школа, библиотека, музей... Сейчас тут с нетерпением ждут времени, когда снова можно будет проводить массовые встречи, а пока завершается реализация одного из направлений проекта «Памяти земляков» - полиграфического. Сейчас печатаются закладки с портретами и биографическими данными земляков-фронтовиков, которые будут вручаться ребятам, участникам встреч.

Не менее серьезная работа проходит и в другом конце обширного района, в Малиновке. Библиотекарь Наталья Ивлева - человек инициативный, умеющий отдавать душу своему делу. Она работает в сельской библиотеке почти сорок лет и потому считает, что на селе больше возможностей для патриотического воспитания ребят, чем в городе: тут все ближе, больше «говорящих» реликвий можно найти на стеллажах и в музейном фонде.

В библиотеке при активной помощи волонтеров создан мини-музей. Экспонаты приносят жители Малиновки, и благодаря этому дети видят, как изменилась жизнь вокруг них всего за сто лет. Экскурсии младшеклассников из школ Малиновского поселения Наталья Алексеевна принимает частенько, рассказывает ребятам об экспонатах, об истории села.

Старшеклассники из Малиновской средней школы под руководством учительницы Ольги Цыганковой используют фонд библиотечного музея для подготовки исследовательских работ - не только на тему краеведения и истории села, но и о судьбах погибших на фронтах односельчан. Так, сейчас составляется полный список малиновских фронтовиков, который недавно пополнился подробным материалом о супругах Грищенко, которые работали в местной школе в 1970-е годы.

На сайте межпоселенческой библиотеки Томского района постоянно размещаются материалы акции «Война в судьбе моей семьи». В «Альбом памяти» многие ребята передали сведения об истории своих семей. Усилия педагогов не пропали даром, память будет сохраняться и будущими поколениями.