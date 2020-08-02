2020-08-02T06:56:12+03:00
Губернские новости

Хочешь узнать Сибирь? Ориентир - «Полярис»!

Сотрудники томской туристической экскурсионной компании любят и знают свою работу, поэтому на протяжении 20 лет разрабатывают такие маршруты, которые манят их самих.
Юлия Гайдук
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Селькупы умеют петь и вязать на одной игле из конского волоса. фото:Евгений КожевниковСелькупы умеют петь и вязать на одной игле из конского волоса. фото:Евгений КожевниковФото: из открытых источников
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Это уникальные места в Томской области и других регионах Сибири, где у самого искушенного путешественника захватывает дух. Столкнувшись с живыми легендами многовековых культур, он забывает обо всем… Для русского человека это истинные Места Силы.

Душа поет вместе с казаками из «Братины».фото:Евгений Кожевников. Фото: из открытых источников

Душа поет вместе с казаками из «Братины».фото:Евгений Кожевников.Фото: из открытых источников

Компания «Полярис» является партнером томского отделения Русского географического общества, разработавшего туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири» (или «Открываем Сибирь»). Проект популяризирует внутренний туризм и находится под патронажем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

- В нашей коллекции более 30 эксклюзивных туров по разным городам и регионам. Мы продумываем программы, которые будут интересны и семьям, и школьникам, и деловым людям, и малышам, - рассказывает директор компании Александра Самохвал.

Основной специализацией туроператора является Томская область с ее удивительными местами. Казачий острог XVII века в Семилужках, музей «Братина» в Кривошеине, Свято-Никольский женский монастырь в селе Могочино, поселение селькупов в Парабели и кулайцев в Подгорном... Право, не перестаешь удивляться богатству истории нашего края.

Старинная церковь в селе Кривошеино. Фото: из открытых источников

Старинная церковь в селе Кривошеино.Фото: из открытых источников

Сотрудники Поляриса разрабатывают маршруты, которые манят их самих. Фото: из открытых источников

Сотрудники Поляриса разрабатывают маршруты, которые манят их самих.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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