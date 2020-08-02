Слово экспертам: о компенсациях и ремонте

- Можно ли самостоятельно приобрести ортопедическую обувь, а затем получить компенсацию?

Компенсацию за самостоятельно приобретенное ТСР (в том числе ортопедическую обувь) в региональном отделении Фонда получить можно, если необходимость в конкретном техническом средстве для человека установлена индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Выплата компенсации регулируется приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2011 года № 57н.

Для получения компенсации необходимо обратиться в региональное отделение Фонда со следующими документами:

- заявление о возмещении расходов за самостоятельно приобретенное ТСР (с приложением финансовых документов, подтверждающих приобретение);

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- при обращении представителя заявителя - документ, удостоверяющий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность представителя.

Размер компенсации определяется по результатам последней по времени осуществления закупки ТСР региональным отделением Фонда, информация о которой размещена на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу: http://www.zakupki.gov.ru.

Решение о выплате компенсации принимается региональным отделением Фонда в течение 30 дней со дня принятия заявления о выплате компенсации.

Выплата инвалиду осуществляется в месячный срок со дня принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления средств на счет, открытый инвалидом в кредитной организации.

Если программа реабилитации отсутствует, а ТСР приобретено, компенсировать затраты не представляется возможным.

Обратите внимание! При подаче заявлений на выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия документы, подтверждающие произведенные расходы, также могут быть направлены заявителями в региональное отделение Фонда почтовым отправлением. Адрес: 634034, г. Томск, ул. Белинского, 61.

- Как отремонтировать ранее полученное кресло-коляску или другие технические средства реабилитации?

Ремонт (досрочная замена) кресла-коляски и иных ТСР осуществляется на основании заявления, поданного инвалидом или лицом, представляющим его интересы, в Томское региональное отделение ФСС на медико-техническую комиссию.

Рассмотрение заявления и оформление заключения комиссии о необходимости ремонта (досрочной замены) ТСР осуществляется в течение 15 дней.

Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования (или срок службы). Если изделие выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила данное кресло-коляску. Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте ТСР либо о его досрочной замене (в зависимости от характера поломки).